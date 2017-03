La enseñanza vive hoy una nueva jornada de huelga contra la Lomce

Es la primera huelga del año contra la Lomce y los recortes en educación. La enseñanza vive hoy un nuevo paro, al que están llamados alumnos, profesores, familias y personal de administración y servicios del ramo. Una convocatoria auspiciada por sindicatos del área y también por la Asamblea por la Educación Pública, que ha organizado una manifestación a las 12:00, que saldrá desde la plaza de las Tendillas y concluirá ante la Subdelegación del Gobierno. Ésta no será la única protesta del día, ya que UGT ha convocado una concentración a las 18:00 en la Subdelegación del Gobierno. Y es que, las diferencias entre las organizaciones que secundan el paro en las aulas es una de las notas discordante de esta jornada. CCOO, por ejemplo, apoya la huelga, pero reconoce que tiene diferencias con la convocatoria.

CSIF, por su parte, no apoya la huelga por distintos motivos. Desde esta organización ya señalaron que éste "no creemos que sea el mejor momento para convocar una huelga general en la educación con colectivos (asociaciones de padres y de estudiantes) que, en algunos de los temas recogidos en la plataforma reivindicativa, no coincidimos en absoluto". Para CSIF, "el exceso y divergencia, de puntos reivindicativos, hace que la eficacia de la movilización se diluya y no cumpla con los supuestos objetivos". Las familias de los colegios públicos ya han manifestado que están en contra de la Lomce, pero no secundan la huelga.

El seguimiento del paro en anteriores convocatorias ha superado el 70%

Además de rechazar la polémica normativa, en esta ocasión la Asamblea por la Educación Pública ha incluido otras demandas y, por ejemplo, añade a la protesta una denuncia ante la situación del máster de Secundaria. Según el manifiesto que ha presentado este colectivo -integrado por los sindicatos Ustea, CGT y CNT, además de comités de alumnos de institutos de Secundaria y el Bloque de Acción Estudiantil, junto a otros colectivos-, existen "problemas de recursos, como aulas sobresaturadas o retrasos en la publicación de horarios". En ese mismo documento, aseguran que la Junta y la Universidad de Córdoba (UCO) "han quitado por un acuerdo el pago del complemento que reciben los tutores de institutos para las prácticas" y sostienen que, además, "ha sido firmado a espaldas de los profesores". Por ello, creen que el alumnado se encuentra " una incertidumbre continua sobre este tema".

Con este huelga, los convocantes también quieren llamar la atención sobre la externalización de servicios de los centros educativos, como el comedor, la limpieza, el mantenimiento de los mismos y, además, reclaman la "cobertura inmediata de vacantes y bajas". Otro de las demandas que plantean es la formación permanente y la "agilización de los procesos de selección del personal".

A lo largo del año pasado ya se sucedieron varias jornadas de huelga con el mismo motivo: pedir la derogación de la ley estatal de educación del Gobierno central y mostrar los rechazos a los recortes. En todas esas citas, el seguimiento de la misma, según los datos facilitados por la Delegación de Educación, superó el 70%, en el caso del alumnado de Secundaria. Los que normalmente no apoyan este tipo de huelgas y que tampoco lo harán hoy son los estudiantes de la UCO, que consideran que este tipo de huelgas están "politizadas" y, por ello, no secundarán esta cita.

Otro motivo por el que han convocado el paro es el recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional por la decisión del Congreso de los Diputados de parar la Lomce.