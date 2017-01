Las empresas tienen una semana para optar al espectáculo del Alcázar

Una semana. Ese es el plazo del que disponen las empresas interesadas en hacerse con la gestión del espectáculo nocturno de Alcázar de los Reyes Cristianos, una atracción que lleva paralizada casi un año y que se ha convertido en uno de los quebraderos de cabeza del Área de Turismo del Ayuntamiento, ya que entre otras circunstancias, el contrato quedó desierto en un primer intento de adjudicar esta actuación. Finalmente, como ya avanzó el Día, el cogobierno no ha tenido más remedio que elevar el montante económico para este proyecto, de manera que duplica lo previsto en un primer momento. En el actual concurso, que se publicó el miércoles y que ofrece sólo ocho días a quienes quieran optar al espectáculo, se precisa que el precio de salida es de 126.521 euros.

El objetivo de esta iniciativa, según detalla el propio Ayuntamiento, es recuperar una actividad "de primer orden que propicia un incremento de la demanda turística de la ciudad" y añade que la tecnología audiovisual ha experimentado importantes avances que no están incorporados al citado espectáculo de luz y sonido y que interesarían que formaran parte del mismo no sólo por su atractivo, sino también por motivos de ahorro energético". Pero además, señalan que "la renovación de la temática del espectáculo se hace obligatoria tras cuatro años de funcionamiento con la misma proyección". Este nuevo pliego de condiciones para la oferta nocturna del Alcázar está listo desde hace varios meses, si bien no ha sido hasta ahora cuando se ha sacado oficialmente a concurso por parte del Consistorio, con lo que no podrá estar a principios de año como era intención de la Delegación de Turismo. En una semana estarán sobre la mesa todas las ofertas y tras su estudio se propondrá una adjudicataria, con lo que el proceso aún se alargará durante algunas semanas.

El objeto del pliego establece desde los servicios de diseño, producción, control técnico, verificación y puesta en funcionamiento del espectáculo al control de accesos al recinto y las operaciones complementarias necesarias para su buen funcionamiento. La idea del Ayuntamiento es renovar de manera total el montaje, desde la música al componente visual. Se pretende crear un nuevo espectáculo que mejore el existente, mediante la incorporación de las más novedosas tecnologías audiovisuales y una nueva temática, así como de locuciones que, en sintonía con la proyección, tengan como eje principal el Alcázar de los Reyes Cristianos a lo largo de la historia. Eso sí, la gestión de la taquilla y venta de entradas corresponderá al Ayuntamiento, que percibirá el producto de la tasa aprobado por la correspondiente ordenanza fiscal, a través de medios propios.

El montaje se visualizará a través de un paseo interpretativo por el monumento. Tras el acceso al recinto, el punto de partida del espectáculo será el patio mudéjar, donde deberá realizarse una proyección o videomapping cuyo argumento principal versará sobre el propio monumento y cuyos contenidos deberán ser inéditos y rigurosos. La proyección no deberá ser superior a 15 minutos ni inferior a ocho, debiendo estar disponible una versión reducida de no más de cinco minutos.