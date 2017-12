Una empresa cordobesa se hace con el silo de Santa Cruz tras pagar 435.000 euros

Una empresa cordobesa, Agroquímicas Sánchez (Agrosán), se ha hecho con el silo de Santa Cruz tras pagar 435.000 euros en una subasta realizada ayer por el Gobierno y en la que también se adjudicó, en este caso a Gallo, el silo de El Carpio por algo más de un millón de euros. Tras la polémica suriga y las reclamaciones vecinales, que pedían que el silo de Santa Cruz se quedara en manos municipales para poder instalar en el mismo un centro de interpretación del yacimiento de la zona, el Gobierno ha actuado, en este caso a través del Fondo Español de Garantía Agraria, dependiente del Ministerio de Agricultura.

Aunque el Ayuntamiento ha intentado negociar con el Ejecutivo central para que le cediera el silo a cambio de una permuta por algunos solares, finalmente no ha podido ser. Por esto mismo, el primer teniente de alcalde, Pedro García, mostró su enfado hace unos días, cuando conoció la noticia de que la subasta seguiría su curso. Según García, la actuación del Gobierno supone "una deslealtad y traición del Gobierno de Mariano Rajoy al Ayuntamiento", cuando desde el Consistorio siempre han "sido tremendamente leales con el Gobierno de España cada vez que ha pedido colaboración institucional". Así, recordó también que el Ministerio del Interior "ya tiene a su disposición los solares" para la construcción de dos comisarías, tal y como le reclamó al Ayuntamiento. No obstante, el Gobierno ya dijo en su momento que la subasta no se podía suspender porque "no encontraban ninguna" razón, "desde el punto de vista jurídico o administrativo" para ello.

Los vecinos de Santa Cruz han acudido en varias ocasiones al pleno del Ayuntamiento para exigir que se intercediera para quedarse con el silo.