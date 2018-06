Las empleadas de ayuda a domicilio exigen la municipalización en 2019

Las trabajadoras de la ayuda a domicilio exigen al Consistorio que se comprometa a la municipalización del servicio en 2019. "Si no es así estamos dispuestas a montar hasta un campamento de protesta de 1.000 auxiliares a las puertas del Ayuntamiento", sentenció Olga Perales, portavoz de las empleadas y delegada de CTA.

Todo ello después de sentirse engañadas por el equipo de gobierno "ya que han tenido tiempo desde enero de licitar el servicio para que se hiciera cargo una empresa durante un año hasta la municipalización y creemos que lo han retrasado a drede, con lo que la nueva adjudicación será el próximo julio y en julio de 2019 habrá otra corporación", puntualizó. Las trabajadoras no están seguras de que la nueva corporación esté por la labor de la municipalización "si no hay un compromiso de los partidos de izquierda para ello". "Ha fallado el compromiso político. IU y Ganemos son los que han apostado desde el principio por que se haga la empresa municipal. El PSOE como cogobierno también tendría que haber priorizado esto e IU debería haber plantado más sus principios. Han dilatado en el tiempo la licitación para que no se pudiera dar", insistió Perales.