El embajador de Venezuela defiende en la fiesta del PCA la "calma" del país

El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, defendió ayer que su país se encuentra "en calma" tras los últimos acontecimientos vividos. Isea realizó estas declaraciones en un acto celebrado durante la fiesta del Partido Comunista de Andalucía (PCA), que tiene lugar en Córdoba este fin de semana, junto al secretario general de la formación, José Luis Centella. El embajador venezolano acusó a la oposición de querer "incendiar" el país y criticó la imagen violenta que se está trasladando al resto de mundo de Venezuela. "Hoy están tratando de reeditar la operación Salida, y quieren ir a la calle, incendiar, quemar, terrorismo de calle hasta que el Gobierno caiga", dijo el político en referencia a las revueltas acaecidas en 2014 tras la muerte de Hugo Chávez.

Fue hace unos días cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela quitara competencias a la Asamblea Nacional (un órgano de mayoría opositora), si bien ayer el mismo órgano dio marcha atrás y le devolvió sus funciones. Antes de conocer esto último, Isea manifestó que el presidente de esa Asamblea Nacional había declarado su intención de derrocar al presidente del Gobierno venezolano, Nicolás Maduro, "por cualquier fórmula" y que la oposición "ha intentado usurpar a todos los demás poderes públicos desde el legislativo con iniciativas inconstitucionales".

En cuanto al papel de España en todo este asunto, el embajador de Venezuela recomendó "respetar la soberanía", ya que el país "quiere las mejores relaciones con todos los países del mundo", y sentenció: "Resolvemos nuestros asuntos con nuestras instituciones".

Por su parte, José Luis Centella recordó que la fiesta del Partido Comunista Andaluz coincide con el inicio del mes de abril, en recuerdo de la instauración de la Segunda República española (que se inició en 1931). "El país va a sacar la tricolor a la calle", manifestó el secretario general del Partido Comunista en España (PCE), con el objetivo de "poner en valor que haya una consulta para decidir" si la población prefiere monarquía o república.

Centella, por otra parte, recordó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), aprobados el pasado viernes por el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy. El político comunista apuntó que el PP "no tiene mayoría parlamentaria" y que a pesar de ello "sigue empeñado en no reconocer los resultados electorales". Centella insistió en que las pasadas elecciones generales "una mayoría de ciudadanos pidió un cambio de políticas", pero "el PP se empeña en mantener una política económica" que no cuenta con el respaldo del Congreso. Con ello, el PCE espera que los trámites parlamentarios para el proyecto de presupuestos sean "un golpe a las políticas de austeridad, de recortes y de beneficios para el gran capital del PP, con su sidecar de Ciudadanos", y añadió que intentarán incluir enmiendas que demuestren que "hay una posibilidad alternativa de presupuestos".

El recinto de El Arenal, que acoge estos días la fiesta del PCA, será escenario hoy de una charla sobre la revolución soviética a cargo del coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, que servirá de clausura de las actividades.