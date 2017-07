Unos correos electrónicos vinculan al PP con un supuesto amaño de facturas electorales

El caso Púnica salpicó ayer al PP de Córdoba después de que se diera a conocer que el juez Manuel García Castellón tiene en su poder, como parte de la investigación, unos correos electrónicos que, supuestamente, evidencian un amaño de facturas de diversos gastos electorales del partido en Córdoba. Así, según informaron ayer las versión digital de El Mundo y El Confidencial, los correos se remontan a 2008, cuando era presidente José Antonio Nieto -ahora secretario de Estado de Seguridad- y lo envía el actual portavoz del PP, José María Bellido. En la misiva, siempre según la información de El Mundo, Bellido pide que se hagan dos facturas por un estudio sociológico, una a nombre del partido y otra cargada al grupo municipal en el Ayuntamiento. Igualmente, el portavoz popular solicita que se modifique la fecha "por no sobrepasar los límites de gasto". Tras esto, el responsable de la firma El Laboratorio escribe otro correo en el que apunta "los del PP me comentan que les vuelva a enviar las facturas a nombre de Grupo Popular (ya lo hicimos en su momento) pero con una fecha posterior a las elecciones (así parece que tienen menos problemas para pagarlas). Por favor, pon una fecha posterior a las elecciones y pago al contado". Para el periódico, el método de pago podría indicar que el PP estaba haciendo fraccionamiento de facturas modificando los conceptos por las que se expedían.

Bellido explicó ayer a este periódico que las dos facturas salían del mismo dinero, que es el que le corresponde al partido como subvención por su representación en el Ayuntamiento. No obstante, de esa cuantía "había una parte que nos quedábamos en el grupo y otra iba a la sede". Precisamente, el portavoz del PP explicó que "eso lo hemos cambiado este año precisamente para que no haya confusiones como ésta y ahora tenemos una contabilidad única". El edil del PP también insistió en que "no era un gasto electoral", algo que dejó muy claro "porque las fechas no encajan, estamos hablando de 2008" y aseguró que "tengo la conciencia muy tranquila porque yo no me he llevado dinero de nadie".

La información que ayer publicaban los dos diarios establece que la Guardia Civil ha hallado documentación "sospechosa" en una inspección a una agencia de publicidad investigada dentro del caso Púnica, centrado en la caja de dinero B del PP de Madrid. Según los correos electrónicos y las facturas estudiadas por los agentes, el PP de Córdoba habría pagado a esta agencia, El Laboratorio Springer & Jacoby, con dinero de la mercantil Hitos Urbanos SA, una filial del holding inmobiliario Prasa.