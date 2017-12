El sorteo para la elección del Rey Melchor será mañana en el Salón de Plenos

Un total de 333 personas optan a encarnar al Rey Melchor en la Cabalgata Oficial de Reyes Magos de la capital a través de la elección por sorteo, que tendrá lugar mañana a las 21:00 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba. El proceso, como es tradición, está avalado y dirigido técnicamente por la ONCE, y según recogen las bases, es preciso estar presente para poder portar la corona el 5 de enero de 2018. Sin la presencia de la persona afortunada, el número inicialmente resultante no tendría validez y se retomaría de nuevo el proceso hasta que el número saliente responda a uno de los inscritos presentes. Para el primer y segundo reserva, ya no es necesario estarlo.

Este acontecimiento singular de la programación navideña del Consistorio cordobés aúna la participación y la ilusión de la ciudadanía y el compromiso con las personas con discapacidad, dado que la ONCE colabora tradicionalmente en dicho sorteo.

De las 333 personas inscritas correctamente para optar a Rey Melchor, un 51,35% son hombres y un 48,65% mujeres, y respecto a la edad, la mayoría se encuentra entre los 31 y los 50 años. Respecto a datos históricos de participación, destaca que en 1998 fue un 21,74% el número de mujeres inscritas mientras que el de hombres suponía un 78,26%. Desde hace algunos años el porcentaje va equilibrándose entre sexos casi al 50%.