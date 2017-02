El pacto educativo reúne a sindicatos, familias y partidos en unas jornadas

Escuelas Católicas organiza unas Jornadas por el pacto educativo en las que sindicatos, partidos políticos y padres analizarán la situación actual en tres mesas redondas. La cita será el próximo día 21 de febrero en la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y se desarrollará de 09:00 a 13:30. El abogado José Rafael Rich será el encargado de presentar el pacto educativo con una ponencia.

El presidente de Escuelas Católicas en Córdoba, Antonio Guerra, agradeció la buena disposición de todas las personas a las que han llamado para participar en esta jornada y destacó que se han puesto en contacto con todos los partidos políticos, sindicatos relacionados con la educación, patronales y asociaciones de padres. En este sentido, aseguró que también han intentado contactar con las asociaciones de la escuela pública porque "no queremos que esto sea un enaltecimiento de la escuela privada y concertada, sino que sea una puesta en común de los distintos puntos de vista que tienen todos los sectores implicados en educación".

El sistema elegido es el de tres micromesas redondas que estarán moderadas por los directores de los tres periódicos impresos de la ciudad. De forma previa intervendrá José Rafael Rich, "una de las personas que desde nuestro punto de vista sabe más del pacto, de hecho está inmerso en el estudio del pacto educativo por su tesis", apuntó Guerra.

El también presidente de la Asociación Provincial Educación y Gestión de Córdoba señaló que "tenemos muchas expectativas positivas porque se trata de poner sobre la mesa algo que todos los sectores estamos deseando que llegue".

A juicio de Guerra, "una cuestión fundamental es que un pacto lleve a una ley, y esa ley no sea tocable". En ese sentido, explicó que hay una decena de leyes de educación y "desarrollos de la ley tantos como comunidades autónomas". La Ley de Educación Andaluza (LEA) es, "según un estudio, la que más cerca se acerca al hecho de un pacto educativo, por lo que en ese aspecto vamos por delante incluso del Gobierno central". Pero lo realmente importante es "que el pacto esté cerrado entre todas las fuerzas sociales para que su desarrollo no tenga problemas posteriores".

Las jornadas son de entrada libre y Escuelas Católicas tiene prevista la asistencia de comunidades educativas, asociaciones de padres, equipos directivos y representantes de los diferentes ámbitos sociales que participan en ellas.

La elección de CECO para la celebración del acto se debe a que "no queremos hacer una jornada por el pacto educativo centrado en nuestros centros". De hecho, "es posible que las conclusiones que salgan no nos gusten, esa posibilidad cabe, pero eso no significa que no estemos abiertos a ese diálogo posterior" porque "nosotros estamos convencidos de que ese pacto es posible".

El presidente de CECO, Antonio Díaz, expuso que desde el mundo empresarial "consideramos esta jornada de máxima importancia" por el tema que trata y las personas que intervienen. Además, agregó que "es muy importante la iniciativa que ha tomado Escuelas Católicas y estamos en colaboración estrecha con ellos para propiciar un ejercicio de diálogo y puesta en común la gran necesidad que tiene Andalucía y España de un pacto educativo que sea respetado por todos". En estas jornadas "no falta nadie y no sobre nadie, por lo que es más que interesante lo que se va a debatir".

Por último, Guerra aseveró que "si ahora toca dialogar, dialogamos" porque "nosotros somos de diálogo y lo demostramos el lunes" al desconvocar las movilizaciones previstas para mañana en todas las provincias "en aras a que la Junta nos ofreció la mesa para sentarnos" y se encuentran en un proceso de negociación.