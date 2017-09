La edición más comercial de la feria Cabalcor supera las 50.000 visitas

La 15 edición de la Feria del Caballo de Córdoba (Cabalcor) cerró ayer sus puertas tras cuatro intensos días de actividades centradas en el mundo ecuestre. Durante esas jornadas, y según informó a el Día el presidente de Córdoba Ecuestre (entidad organizadora), Rafael Blanco, estas jornadas han acogido la visita de más de 50.000 personas, lo que unido a la vertiente comercial que se le ha dado este año a la feria, añadió, la convierten "en la mejor de la historia". A pesar de que la contabilización de la asistencia no es exacta, porque la entrada a Caballerizas es gratuita, a excepción del espectáculo nocturno, Blanco explicó que hay días, como el de ayer, en los que no cabía más gente en este edificio del Casco Histórico. Aún así, el responsable de la entidad ecuestre manifestó que tras 15 ediciones y tras haber alcanzado un nivel de consolidación óptimo, "superar la cantidad de visitas no es el objetivo", sino seguir creciendo en calidad.

Esa calidad, destacó Blanco, se ha dejado ver además en la 22 edición del Concurso Morfológico Ciudad de Córdoba que cerró ayer y que ha contado con la participación de más de un centenar de equinos (un 10% procedentes de ganaderías cordobesas) y los cuales suponían la representación de algunos de los mejores ejemplares de España.

Además de en la vertiente más ecuestre -que también se ha dejado ver con los concursos de Doma Vaquera, que acabó con la victoria del jinete Álvaro Teba a lomos de Tiburona, y el de Atalajes de Tradición-, Blanco centró su balance en la perspectiva empresarial que este año se le ha querido dar a Cabalcor. El presidente de Córdoba Ecuestre recordó que en otras ediciones ya se había intentado introducir una feria comercial en Caballerizas Reales -lugar donde se celebra el evento-, si bien siempre se había querido enfocar hacia negocios relacionados con el mundo del caballo. Este año ha sido el primero en el que la cuadra principal de Caballerizas se ha convertido en un espacio de expositores donde empresas de toda índole se han promocionado. Con ello, Blanco destacó la colaboración con la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y con BNI Crecimiento Córdoba, ambas entidades encargadas de coordinar la instalación de las más de 60 empresas que se han promocionado durante Cabalcor. Dada la buena experiencia, adelantó Blanco, Córdoba Ecuestre ya estudia volver a repetir el mismo modelo el año que viene, algo que ocurrirá casi con total seguridad. Es más, todas las entidades se reunirán en un encuentro próximamente para continuar con lo que ya se ha conseguido. Blanco recordó además que, en este caso, Córdoba Ecuestre no ha cobrado nada a las firmas que allí se han promocionado durante la muestra y que éstas tampoco han vendido sus productos, sino que el objetivo era crear sinergias entre las propias firmas y los visitantes, muchos relacionados con el mundo del caballo, para demostrar que este animal contribuye de manera transversal a la economía cordobesa.

Respecto al espectáculo nocturno, que este año ha contado con participación francesa, el presidente de Córdoba Ecuestre aseguró que la entrada ha sido "un éxito", tanto como lo fue la entrega del reconocimiento como Embajador del Caballo Andaluz y las Caballerizas Reales de Córdoba 2017 a José Mercé y Tomatito quienes, agregó Blanco, "quedaron impresionados".

Esta edición de Cabalcor se ha celebrado con la misma polémica de otros años, dada la situación administrativa de Caballerizas, propiedad de Defensa, y que el Ayuntamiento quiere recuperar para que sea municipal.