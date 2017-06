El ecuador del mandato: Un cogobierno que no acaba de remontar la gestión

Dos años, dos, han pasado desde aquel 13 de junio en el que Isabel Ambrosio se hizo con la vara de mando de Capitulares. El ecuador del mandato ha llegado y con él la necesidad de acometer un balance en el que, a priori, hay más sombras que luces. Bien es cierto que parece que el cogobierno está en mejor posición que hace dos años, pero sigue latente la sensación de que los proyectos continúan sin salir, nada termina de arrancar y las cosas prácticamente siguen en el mismo punto que en junio de 2015. De hecho, sólo haría falta hacer un repaso de los objetivos del cogobierno en el momento en que estrenaron mandato para ver que todo, o casi todo, sigue pendiente. Algunos ya ni se esperan y otros hay que incorporarlos en este último año como parte de las polémicas y obstáculos que ha atravesado el bipartito de PSOE e IU.

En estos dos años se ha pasado de los gestos del inicio a una gestión demasiado lenta o, en ocasiones, inexistente. Del giro social a la acumulación de asuntos sin resolver que tiene un punto de inflexión significativo: la remodelación del equipo de gobierno que realizó la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en octubre de 2016 en la que situó a Emilio Aumente como hombre fuerte y lo nombró teniente de alcalde de Presidencia. Parece que todo fluye algo mejor desde entonces, aunque muchas veces a sobresaltos. El primer teniente de alcalde, Pedro García (IU), sigue acaparando protagonismo -a pesar de que eso le cuesta a veces algún disgusto- aunque Ambrosio ha recuperado presencia en la ciudad. Y los líos políticos internos tanto el PSOE como entre IU, Ganemos y Podemos ha pasado factura al cogobierno.

Proyectos

Lo que estaba pendiente sigue estando. A saber: todavía no está en marcha el Metrotrén, el Centro de Convenciones del Parque Joyero no estará terminado -en el mejor de los casos- hasta 2019, el anunciado hace ya dos años Open Future tampoco está, el proceso urbanístico para implantar el centro comercial Rabanales Plaza tuvo que reiniciarse por un error, el parque tecnológico sigue al borde de la crisis y se sigue dando vueltas a la titularidad de la Mezquita-Catedral, ahora con la creación de una comisión que va a presidir Federico Mayor Zaragoza. Pero esto no es todo. En este tiempo se han sumado otras cuestiones como la gestión del turismo, entre el cierre de los museos, la constitución del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) y las polémicas por la seguridad de la Semana Santa tras el traslado de la carrera oficial al entorno de la Mezquita-Catedral. La pérdida de un millón de euros debido a la no ejecución de todos los proyectos de Mi barrio es Córdoba y la falta de obras durante casi seis meses es otro de los asuntos que han lastrado al cogobierno.

Personal

Más allá de proyectos concretos, hay otras cuestiones sin resolver. El equipo de gobierno celebrará el ecuador de mandato con una huelga de la plantilla municipal. Los sindicatos se han cansado y, dos años después, han dicho basta al no haber logrado ningún cambio en la situación laboral del Ayuntamiento. En este aspecto, además, el cogobierno se ha encontrado con varios reveses judiciales, como la anulación del acuerdo para declarar los servicios públicos prioritarios y en la recuperación de las 35 horas semanales. En ambos casos los jueces han tumbado las decisiones municipales, una vez por no ajustarse a derecho y otra por sobrepasarse en sus competencias. Con todo, la necesidad de personal sigue siendo acuciante aunque en este caso es cierto que el Consistorio está más bien atado de pies y manos por la ley de bases de régimen local. Igualmente, la gestión es mucho más que mejorable, ya que se han creado entes como la Oficina de la Vivienda para tratar cuestiones que se podían ejercer desde Vimcorsa, mientras que esta iniciativa ha supuesto pérdida de personal en Servicios Sociales. En los distintos departamentos se suceden los informes alertando de las consecuencias de la necesidad de plantilla. Cierre de museos o de bibliotecas algunos días, retrasos de hasta cien días en los centros cívicos, además de casos muy delicados como el de la Policía Local o Bomberos. La regidora se ha enfrentado ya a varias protestas de consideración en el Pleno.

Anuncios

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, quiso dar un golpe de efecto con la celebración del Debate del Estado de la Ciudad, en octubre de 2016. En esa ocasión sorprendió al final de la sesión con una batería de 14 medidas a realizar durante el año 2017. Entre esos proyectos estaban la construcción de una casa de acogida en el antiguo Hospital Militar y un plan integral en Las Palmeras, un plan transversal de igualdad, la creación de una incubadora de empresa biotech en colaboración con el Instituto Maimónides de Investigación (Imibic), la Diputación y Rabanales 21. La dotación de servicios a las parcelas era otra de las propuestas, además de mejoras en el recinto ferial o la puesta en marcha del Consejo Local de la Cultura. La creación de una Escuela de Emprendimiento Social, el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) o el plan Córdoba Joven. A mitad de año, prácticamente nada de lo prometido se ha cumplido y , ni siquiera, empezado.

Empresas municipales

Aunque la situación económica es más estable, las empresas municipales han dado algunos quebraderos de cabeza al gobierno municipal, con especial mención a Aucorsa. El organismo público ha estado al borde de la quiebra y sólo una transferencia millonaria municipal pudo esquivar el peligro de la desaparición. La empresa sigue en el punto de mira por la pérdida de viajeros y los conflictos que enfrentan a la plantilla con la dirección, que ha llegado a un punto irreconciliable.

La liquidación del Consorcio de Turismo y la puesta en marcha del nuevo instituto ha sido un culebrón que aún no ha terminado y que tiene en vilo a los trabajadores. Sadeco respira más tranquila y parece que es la única a buen ritmo en estos momentos, sobre todo porque es la gran beneficiada de las contrataciones temporales y de los contratos para personas en exclusión. Vimcorsa sigue enfrascada en proyectos de covivienda y rehabilitación pero aún no se conoce ningún proyecto nuevo para pisos en venta o en alquiler después de dos años. Emacsa sigue siendo la joya de la corona y en Urbanismo siguen amontonándose las sentencias que cuestionan la situación legal de la plantilla.