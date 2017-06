De don Pío Baroja al 'mannequin challenge'

"Acabo de salir de Historia que ha sido mortal". El reloj marcaba las 14:39, el termómetro, 40 grados y las palpitaciones de los estudiantes ya iban a menos. Ayer arrancó en Andalucía la Selectividad, o la EBAU (Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad) aunque nadie la llame así. Casi 4.000 alumnos deambulaban ayer nerviosos por las 16 sedes dispuestas este año por la Universidad de Córdoba (UCO), cinco en la capital y 11 alrededor de la provincia. Las pruebas a realizar eran las comunes, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera e Historia de España, en ese orden.

Hubo pocas sorpresas en cada una de las opciones que los estudiantes podían elegir en estos exámenes (dos por cada asignatura). En Lengua cayeron dos textos, uno literario y otro periodístico, a diferencia de lo que ha ocurrido otros años en los que ambas opciones eran del mismo estilo. La mayoría optó por el literario por tratarse de un extracto de una obra sobradamente conocida: El árbol de la ciencia de Pío Baroja; en esta opción, en la parte teórica, también preguntaban por las características de la novela del siglo XX hasta 1939 con sus autores y obras más representativas. La otra alternativa era algo más complicada al tratarse de un texto un tanto espeso extraído del periódico Infolibre y titulado Los intereses creados, donde se hablaba de "burbuja hipotecaria-inmobiliaria", "derechos de los consumidores" o "promiscuidad entre los poderes públicos y los poderes privados". Pocos adolescentes decidieron hacer este examen, a diferencia de lo que suele ocurrir otros años, dado que para el periodístico no hay que prepararse tanta teoría.

Tras Lengua, Lengua Extranjera, en su mayoría Inglés, por ser el primer idioma mayoritario en los institutos de la provincia. La modernidad se apoderó de quienes redactaron las pruebas y una de ellas, la que muchos alumnos eligieron, se centró en esa moda pasajera que fue el mannequin challenge. El texto del examen hablaba de una moda que ya se intuía en el siglo XIX, aunque claro, no se grababa. Además, en esta opción también se pedía hacer una redacción sobre lo que piensa cada alumno acerca de los vídeos virales. La otra opción era algo más normal, un texto sobre los signos del zodiaco y la elaboración de un escrito a partir de la pregunta "Do you think you are a lucky person? Why?" ("¿Crees que eres una persona afortunada? ¿Por qué?").

Después de esto vino el caos. Incluso se vio a más de uno llorando por los pasillos de Medicina antes de que cumpliera el tiempo para realizar el examen de Historia de España. La actualidad reciente cayó en una de las opciones (teniendo en cuenta que siempre suele haber una relacionada con el siglo XIX y otra con el XX-XXI) con el tema Los gobiernos democráticos (1979-2000). A muchos que decidieron tirarle por lo más actual no les dio tiempo a repasarse esa etapa más cercana a la actualidad, por lo que hubo llantos. La otra opción, la del XIX, preguntaba por la Guerra colonial y la crisis de 1898.

Pero no hay razón para llorar porque todavía quedan por delante dos jornadas de esta Selectividad que pretendía renovar el sistema educativo y que al final ha introducido pocos cambios con respecto a lo que ya había.

Durante la jornada de hoy se realizarán dos tipos de pruebas. En primer lugar se llevarán acabo los exámenes troncales de modalidad: Matemáticas, Latín, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y Fundamentos del Arte. Los alumnos deben elegir una de estas asignaturas; pueden escoger cualquiera, aunque no la hayan cursado. Los cuatro exámenes de ayer y hoy componen lo que se denomina fase de acceso y la media que consigan determina el 40% del expediente. El 60% restante corresponde a las calificación obtenida en primero y segundo de Bachillerato.