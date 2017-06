Los docentes exigen el fin de los recortes en la escuela pública y reducir las ratios

El curso escolar comenzó el 12 de septiembre del año pasado y, después de todos estos meses, hoy concluye de manera definitiva, con lo que las puertas de todos los centros educativos cierran hasta septiembre. Por fin hoy comienzan las vacaciones y, como es preceptivo, la Junta de Personal Docente No Universitario -que representa a cerca de 10.000 profesores de la provincia- celebró ayer el pleno de final de curso, una convocatoria en la que se puso de manifiesto las necesidades del sector y en la que el profesorado hizo una defensa de la escuela pública. La reducción de las ratios, que conlleve la recuperación de las unidades perdidas en la red pública y el mantenimiento de las actuales, además del fin de los recortes, fueron algunas de las demandas planteadas por el sector El presidente de la Junta de Personal Docente No Universitario, Antonio Rafael López, explicó a el Día que "en los últimos años, hemos visto que se ha mantenido la oferta de la escuela concertada por parte de la Administración, mientras que la pública ha perdido maestros y unidades". Así, continuó, "queremos que se actúe con generosidad con la escuela pública, que es de todos". López reclamó, en este sentido, que "no haya criterios economicistas". El responsable del colectivo de profesores también aludió a la bajada natalidad de los últimos años. No en vano, para el próximo curso Educación ofertó 9.325 plazas para primero de Infantil, mientras que sólo se han ocupado 6.796 plazas. Pues bien, a pesar de que hay menos niños, para López es necesario "mantener las aulas con menos alumnos; esta medida tiene coste cero para la Administración y supone mantener lo que hay".

Otro de los temas que se abordó fue la "excesiva burocratización de la labor docente", apuntó. "Somos maestros, profesores, no administrativos y no es nuestra labor", incidió y destacó que "hay muchas enseñanzas financiadas con fondos europeos que requieren unos controles, pero ¿eso lo tienen que hacer los maestros?". Para López, "hay personal especialista para encargarse de eso".

CSIF recuerda que no se han recuperado el millar de puestos desde 2011

Y como era de esperar, el calor también fue otro de los temas que se abordaron en el pleno de fin de curso. Así, otra de las resoluciones acordadas se centró en "la necesidad de adaptar los centros educativos como cualquier oficina donde hay menores y trabajan empleados público", detalló. "Es una cuestión de seguridad y de salud de los menores y de los trabajadores", señaló López, quien añadió que "no sólo es que se tengan que poner equipos de climatización, sino también mejorar los centros educativos con la creación de sombras o la ubicación de fuentes que funcionen", entre otros aspectos. Así, reclamó que "se de una solución sostenible y eficiente y a medio plazo". Ante las medidas adoptadas por la Junta para estos días de intenso calor, consideró que se debían prorrogar "en septiembre y mientras haga un calor excesivo". En esta línea, alertó de que hay colegios "con instalaciones eléctricas de hace 40 años" y que es necesario que "se adapten". Por todo ello, la Junta de Personal Docente No Universitario otorgó la nota de "necesita mejorar" al curso que hoy concluye. "Mientras no se cubran las bajas desde el primer día, no se puede dar una evaluación positiva. Mientras no se recuperen los recortes económicos de los centros e institutos, no puedo hacer una evaluación positiva y, por eso, necesita mejorar", concluyó.

Quien también ofreció ayer un balance de fin de curso fue el sindicato CSIF, que consideró que el ejercicio lectivo "termina tal y como empezó, puesto que se ha caracterizado por la consolidación de los recortes en la educación pública en la provincia" y recordó que "aún no se han recuperado el millar de puestos docentes perdidos en los colegios e institutos desde 2011". La responsable del Sector de Educación de CSIF, Elena García, destacó la importante labor del profesorado, ya que "gracias a su profesionalidad se han paliado las deficiencias de la educación pública provocadas por una Administración que no ha dado la talla". También García aludió a los problemas de climatización que se han puesto de manifiesto en los últimos días del curso y señaló que estos problemas "han dejado al descubierto que los centros educativos no cuentan con los requisitos necesarios para una climatización adecuada". "En relación al acondicionamiento de los colegios e institutos y a la prevención de los riesgos laborales de los docentes, lamentamos que se apliquen medidas improvisadas ante la ola de calor que sólo se quedan en un parche", indicó, tal tiempo que tildó de "tardía" y "parcial", puesto que vincula únicamente al alumnado y omite al profesorado en cuanto a la protección de su salud laboral, las medidas de la Junta. García también rechazó la última modificación de la normativa que permite a los estudiantes poder obtener el título de Secundaria suspendiendo hasta dos asignaturas, siempre que éstas no sean materias instrumentales.