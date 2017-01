El 'doble lenguaje' atasca las cuentas

El próximo martes el pleno municipal debatirá los presupuestos para este año. Por ahora, PSOE e IU no cuentan con el apoyo necesario para sacar las cuentas adelante, aunque parece que el optimismo del cogobierno no decae. Su principal aliado, Ganemos, no se muestra sin embargo tan dispuesto a colaborar. Mientras los partidos gobernantes, sobre todo IU, estima que queda poco para alcanzar el tan deseado acuerdo, la formación verde entiende que existe más de un escollo por salvar y que la cosa no es tan sencilla como algunos quieren hacer ver. Puede ocurrir que Ganemos y cogobierno no utilicen el mismo lenguaje para referirse a determinados términos, de ahí toda la confusión.

Los presupuestos son, en estos momentos, la comidilla en Capitulares, los que ocupan las principales conversaciones, también las críticas, y los que centran las reuniones entre partidos. El objetivo, como cada año, es conseguir aprobarlos lo antes posible, pero puede que aún quede mucho para que el idioma usado por los concejales sea el mismo.

El martes se celebrará el pleno para debatir sobre los presupuestos municipales

Por ejemplo, lo que para IU quiere decir "fleco", para Ganemos significa "núcleo". O lo que es lo mismo, lo que el cogobierno entiende como una pequeña diferencia fácil de salvar, la agrupación de electores lo considera esencial para dar un voto positivo. Y es que con estas palabras se pronunciaron ayer la delegada de Hacienda del Ayuntamiento, Alba Doblas (IU), y el concejal de Ganemos Alberto de los Ríos. La última reunión entre ambos partidos terminó sin consenso y hasta ahí los contactos, pero no las declaraciones.

La primera en hablar ayer fue la edil de Hacienda, Alba Doblas, quien aseguró que lo único que queda por pulir con Ganemos para que les apoyen en los presupuestos son "dos pequeños flecos". La concejala de IU se mostró bastante segura al comentar que el acuerdo podría llegar a darse de un modo "satisfactorio" e insistió en que las negociaciones van "muy bien" encaminadas. Se notó, por lo tanto, que la mitad del cogobierno está plenamente seguro de que las cuentas de 2017 saldrán adelante en breves ya que, según la propia Doblas, las diferencias que ahora los distancia de Ganemos son, cuanto menos, manejables. Según la edil de Hacienda, esas diferencias se limitan a "pequeños cambios en cantidades e inversiones que responden a la misma línea del equipo de gobierno".

Los "pequeños cambios en cantidades e inversiones" que IU ve en este conflicto (para ellos quizá no) suponen para Ganemos "cambiar el modelo económico". Los dos "flecos" de los que habló Doblas son para la formación verde "núcleo, corazón" de sus propuestas, esencia para su apoyo a las cuentas, clave para cambiar la economía. No, no parecen hablar el mismo idioma.

Alberto de los Ríos incluso se sorprendió cuando conoció el calificativo que Doblas le puso a esas dos condiciones que Ganemos estima obligatorias. Los "flecos" de IU son los "escollos" de Ganemos porque suponen, según sumó la concejal de la agrupación María de los Ángeles Aguilera, "distribuir la riqueza y poner la economía al cuidado de las personas". Pero, ¿cuáles son esos dos escollos, flecos, núcleos? La municipalización del servicio de ayuda a domicilio y la inclusión en los contratos municipales de cláusulas más sociales (referentes a igualdad o medio ambiente).

Cuatro días, con un fin de semana por medio, es lo que le queda al cogobierno para conseguir apoyo y aprobar los presupuestos. Sí que hubo algo en lo que coincidieron Ganemos e IU: en que hay tiempo. "Torres más grandes han caído", comentó De los Ríos. Habrá que esperar al martes y ver si cogobierno y Ganemos deciden usar el mismo idioma.