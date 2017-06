La discreta fragancia del 'ambrosiato'

L A política es un oficio difícil, que para ejercerse con provecho requiere de cualidades importantes y de que se den unas circunstancias más o menos proclives. Lo habitual sin embargo es que la buena política apenas comparezca en nuestros días, lo que lleva a pensar que político puede ser cualquiera, cuando no es así. Porque el buen político es especie escasa, casi en extinción, más que nada porque se requiere, entre otras cosas, tener las ideas claras, flexibilidad, liderazgo, ilusión, sacrificio, conocimiento del terreno que se gobierna y don de gentes, a lo que podríamos unir cierta capacidad visionaria y estratégica, actitud reflexiva, empatía, valentía, una cultura ancha y determinación para convertir las ideas en hechos, lo que no es poco. No es fácil pues que un humano, o un equipo de humanos, acumule todos esos dones, de ahí que la buena política, por ser difícil, resulte infrecuente.

El hecho de que esta actividad esencial para el progreso sea compleja no significa sin embargo que sea imprevisible desde un análisis externo. Más bien al contrario en realidad. Es decir, que al tratarse de una acción humana complicada es fácil detectar si se dan las condiciones mínimas para que una gestión política pueda alcanzar cierto nivel de excelencia o deducir si se encamina a quedarse en la mera superficie. Quiere decirse con esto que no hay que ser Aramis Fuster ni la bruja Lola para predecir ciertas cosas.

Así ocurrió al comienzo de este mandato municipal, que nació bajo unas circunstancias tan singulares que no resultaba difícil anticipar su dificultoso caminar. Se recordará en ese sentido que el actual cogobierno nació marcado por la sorpresa, pues ni ellos mismos, los hoy concejales con cargo, esperaban gobernar. Las listas de PSOE y de IU, los socios del cogobierno, se habían compuesto pensando en la oposición y en ellas apenas comparecían personas con experiencia gestora. Aún con todo, y bajo el predecible lema de todos contra el PP, las fuerzas de izquierda se liaron la manta a la cabeza y parieron un cogobierno que pudo ser tripartito pero no lo fue por la irresponsabilidad manifiesta de los militantes de Ganemos, que optaron, en una decisión que ha marcado el mandato, por apoyar al gobierno pero sin entrar en él. Decidieron estar al mismo tiempo fuera y dentro como tantas veces se ha dicho ya por aquí. Y esa labor la han ejercido con persistente doblez, siendo a veces paño de lágrimas, sostén y basamento y a menudo látigo hiriente y castigador. Inexplicable.

La consecuencia en fin es que PSOE e IU tiraron para adelante bajo un liderazgo bicéfalo que recae en la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y en su primer teniente de alcalde, Pedro García. Ambos capitanean un equipo escaso y de cualificación discutible, que comenzó dando el sainete y que poco a poco, tras una reforma muy necesaria, ha ido consiguiendo al menos salir del laberinto de debates estériles con el que el mandato arrancó. Algo importante, no se duda, pero que no es ni mucho menos suficiente para una ciudad que ha estado mal gobernada durante lustros, bien por gente poco capaz o bien por personas de altas ambiciones cuya prioridad no era Córdoba y que por ello mismo minusvaloraban la política municipal y no se empleaban a fondo en ella. De Ambrosio y García no se puede decir eso, pues ellos parecen centrados en lo que toca, pero sí que se puede decir que ni llegaron al gobierno con una idea de ciudad a desarrollar ni aún hoy, cuando se cumplen dos años del mandato, cuentan con algo parecido. De ahí que sea difícil decir por ahora a qué huele este ambrosiato con condimento garciano. Si tiene alguna fragancia es discreta, y quizá ni siquiera bienoliente. Los asuntos que se acumulan en los cajones, y que son legión, los problemas laborales crecientes en el Consistorio y en sus empresas públicas y la apuesta por eternizar absurdos artificiales como el de la titularidad de la Mezquita son ejemplo evidente de que ni hubo proyecto ni ha existido capacidad para salir de la difícil situación primera. Una frustración gestora en la que, además, comienza a sobresalir un Centro de Convenciones -mal legendario de esta ciudad sea bajo el nombre que sea- que tiene pinta de que, una vez más y van ya unas cuantas, no estará listo para las próximas elecciones a pesar de que existían unos plazos amplios de cumplimiento.

Los dos años previos dejan por tanto pocos éxitos que reseñar, más allá de un aumento de la sensibilidad social que se agradece pero que no puede ser el eje de un proyecto que busque una revitalización verdadera. La política, como se dijo al principio, es asunto complejo que necesita programa, estrategia, táctica, ideas, y en el cogobierno lo que ha primado no es eso sino una improvisación constante trufada de intentos fragmentarios que generalmente acaban en poca cosa. Si el problema central de Córdoba radica en que desde hace mucho, mucho tiempo es una urbe carente de un proyecto integral y de una ilusión dinamizadora, lo que se puede decir en este caso es que el cogobierno bicéfalo ni siquiera ha intentado afrontar esta lacra. En la superficie andan y en la superficie da la sensación de que seguirán. Para político, para buen político, no vale cualquiera.