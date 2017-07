Los directores rechazan el plan de climatización por su "arbitrariedad"

La Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Educación Infantil y Primaria y Residencias Escolares (Asadipre) ha emitido un escrito en el que expresa su disconformidad y rechazo hacia el plan de choque de climatización iniciado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Los motivos que alegan son que no se ha contado con las direcciones escolares para abordar esta problemática, que no se les ha informado de los criterios establecidos para abordar este plan y que no tienen constancia de que se haya verificado la situación de cada edificio antes de su puesta en marcha.

Los directores critican además la arbitrariedad y lo subjetivo de la selección de centros realizada desde la Junta, ya que al no haber analizado en profundidad cada caso particular desconocen "los criterios seguidos para la elección de unos pocos en detrimento de otros cuyas necesidades de climatización pueden resultar más perentorias". Estas quejas van en la línea de las ya vertidas por la plataforma Niños y niñas del sur, que ya insistió en que hay en Córdoba algunos centros públicos que sufren "problemas graves" de climatización que no están incluidos en el plan de la Junta, como es el caso del centro Lucano. En este colegio "la red eléctrica no soporta ni la calefacción" debido a la débil potencia eléctrica contratada.

Los directores andaluces denuncian igualmente el desconocimiento hacia las actuaciones de modificación de infraestructura que planea llevar a cabo la Junta antes del final del verano. La Delegación se ha pronunciado respecto a este punto en particular y ha alegado que durante la primera fase del proyecto, "las medidas se basarán en reformas de infraestructuras exteriores, y que "en etapas posteriores se estudiarán las necesidades particulares de cada centro".

En su escrito, Asadipre insta también a la Consejería a que llegue a un consenso con los representantes de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa de los colegios andaluces y a que ponga en marcha un "plan transparente y basado en un estudio riguroso de las necesidades de los Centros". Para la consecución de tal objetivo, Asadipre se ofrece a colaborar con Educación a la hora de realizar los diferentes estudios de caso. Los directores concluyen con una llamada a la puesta en marcha de una "apuesta clara" para evitar secuelas de este episodio.