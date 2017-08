Una dimisión con varias aristas

La dimisión de Rafael del Castillo como concejal de IU y delegado de Servicios Sociales es uno de los temas de los que más se habla en los pasillos de Capitulares durante estos días. Los motivos alegados por Del Castillo para justificar su abandono parecen estar muy claros para algunos, pero algo difusos para otros. Literalmente, el integrante de IU (partido en el que continuará) habló de razones "personales y políticas" como la base de su dimisión y lo hizo a través de su organización política. En su perfil personal de Facebook abrió algo más el horizonte de sus razones para explicar que "a veces hay que irse por dignidad, por coherencia y por honradez".

En el día de ayer gran parte de la corporación municipal se congregó en el Ayuntamiento con motivo de los cinco minutos de silencio por los atentados de Cataluña. Allí estaba Del Castillo, pero también algunos compañeros de partido, como Amparo Pernichi, o de cogobierno, como la propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, o el delegado de Presidencia, Emilio Aumente. Precisamente, los cimientos del cogobierno se han visto algo movidos durante estos dos años por varios motivos, sin embargo, ninguno de ellos había tenido tanto peso como para desembocar en la dimisión de uno de los integrantes del gobierno municipal.

Alba Doblas y Amparo Pernichi asumirán de momento las áreas que se quedan vacías

En la nota de prensa que IU envió para dar cuenta de la dimisión de Del Castillo se recogían unas palabras del concejal que daban qué pensar: "(...) unida a una correlación de fuerzas que no es la más favorable para llevar a cabo las políticas de izquierdas que nos gustarían (...)". Parece quedar claro que cuando habla de "correlación de fuerzas" Del Castillo se refiere a la unión de su partido con el PSOE para gobernar Córdoba. Sin embargo, todo el mundo no lo ha entendido (o no lo ha querido entender) así. El propio Del Castillo se excusó ayer con la prensa y no quiso hacer declaraciones, remitiéndose únicamente a la citada nota de prensa. Sin embargo, cuestionado por esa "correlación de fuerzas" y si se refería directamente al PSOE, el concejal dejó claro algo: "Por IU no es".

La alcaldesa, sin embargo, pareció querer llevar las razones del exdelegado de Servicios Sociales por otros derroteros y afirmó que en sus palabras Del Castillo hablaba más de que "no se pueden coger atajos" y que han sido las fuerzas "de derecha" las que "no han tenido la sensibilidad" necesaria para sacar adelante propuestas relacionadas con su área. Es más, Ambrosio hizo referencia a la unión de todas "las fuerzas de izquierda" que hay en el Consistorio, las cuales, añadió, "compartimos una bandera que es atender a quien más lo necesita".

Lo que sí está claro es que esta dimisión deja cojo al cogobierno, que ya ha repartido las competencias de Del Castillo entre sus compañeras de IU Alba Doblas y Amparo Pernichi, partido que además tendrá que buscar un sustituto entre sus listas (el siguiente sería Francisco Bellido, de la asociación vecinal Amanecer de Fátima). Pero el desnivel generado ahora en los despachos de Capitulares no viene únicamente de la unión PSOE-IU. Ganemos también tiene mucho que decir en este asunto. Ayer, su portavoz, Rafael Blázquez, dejó claras su amistad y simpatía por Del Castillo (ambos compañeros en la plataforma Stop Desahucios) y afirmó que "de lo más interesante que se ha hecho por parte del Ayuntamiento en este mandato ha venido de la mano", precisamente, del concejal de IU. Y es que Del Castillo era, quizá, la persona del cogobierno más cercana a Ganemos, partido que IU y PSOE necesitan para sacar adelante muchas cuestiones. La dimisión, por lo tanto, puede volver a suponer un golpe a esos cimientos que, en dos años, no han conseguido mantenerse firmes del todo; unido ello a una oposición que tampoco va a ponerle fácil la labor al gobierno municipal.