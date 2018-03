Donde dije digo...

Los vecinos del Centro de la ciudad y los que eligen esta zona para hacer sus compras, salir o dar un paseo, pueden estar tranquilos por el momento porque el Ayuntamiento no va a restringir el tráfico en Ronda de los Tejares al vehículo privado. Y no lo va a hacer porque no fueron pocos los que se echaron encima alertando de lo que eso supondría, no porque no esté en la agenda municipal, como dijo la alcaldesa, Isabel Ambrosio, 24 horas después de que el edil de Movilidad, Andrés Pino, explicar las intenciones del gobierno municipal en esta céntrica avenida. Si fue un error desde el principio, la noticia estaba a los pocos minutos en todas las webs de los medio de comunicación y en las redes sociales desde el mediodía del miércoles, por lo que era fácil enviar una nota aclaratoria para que la noticia dejara de correr como la pólvora, que fue lo que ocurrió. Sin embargo, ni Pino, ni la alcaldesa, ni nadie del gobierno municipal dijeron nada hasta el día siguiente y a preguntas de los periodistas, cuando las críticas amenazaron con la estrategia electoral que ya se ha marcado desde Capitulares.

Porque todo lo que se diga o haga a partir de ahora, ya lo saben bien los concejales, va a marcar la cita con las urnas del año que viene y no hay fallos posibles aunque siempre se puede echar la culpa al mensajero, para variar. En cualquier caso, el episodio de la semipeatonalización -o no- de Ronda de los Tejares deja de nuevo en evidencia un tema, el de la movilidad, que nadie afronta de manera decidida y que es básico y de máxima importancia para el diseño de la ciudad que queremos.

No poco hemos hablado en estas mismas páginas de la necesidad de contar con una estrategia a largo plazo más allá de las peatonalizaciones puntuales que se han sucedido en algunas calles. Da la sensación que la restricción en el tráfico en determinados puntos de la ciudad lo que hace es distribuirlos por otras calles, pero no reducir el número de coches ni incrementar los usuarios de transporte público. Y no se trata sólo de una cuestión de movilidad sino también medioambiental. Con un parque de vehículos envejecido y un clima cada vez más seco y caluroso, los niveles de contaminación siguen creciendo cada año.

Las decisiones que se han tomado hasta ahora, insisto, han tenido poco impacto en la forma de moverse de los ciudadanos, entre otros motivos, porque no van acompañadas de otras medidas que favorezcan esos cambios de hábitos. Aparcamientos para dejar el coche, un transporte público fluido o una apuesta definitiva por el carril bici y, lo más importante, el parque de bicicletas.

Es cierto que ya nadie concibe la calle Cruz Conde con coches pero el otro día el portavoz del PP, José María Bellido, puso el foco en algo de lo que no se ha hablado hasta ahora. En estos momentos hay más negocios cerrados que antes de la peatonalización y la crisis, supuestamente ha pasado. ¿Tan beneficios es para el comercio? Los centros comerciales abiertos son atractivos si son accesibles, por eso cada vez más gente prefiere encerrar el coche en un parking subterráneo y subir en un ascensor hasta la planta de moda joven.

El Ayuntamiento tiene aprobado un plan de aparcamientos que no se tocada desde hace años. Este cogobierno prometió sacar los autobuses grandes del casco histórico y todavía no lo ha hecho. También se habló de la peatonalización de Ronda de Isasa y ahora se apuesta por Antonio Maura. No sabemos, por mucho que a los periodistas nos guste rellenar, detrás de qué estudios de viabilidad o idoneidad se enmarcan estas iniciativas, lo que sí parece es que los cambios de opinión o la indecisión marcan demasiado la agenda de movilidad. Donde dije digo...