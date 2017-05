Los padres de la diferenciada piden "igualdad de oportunidades" tras la pérdida del concierto

"Pedimos igualdad de oportunidades y que, al igual que las familias que quieren elegir la enseñanza mixta pueden hacerlo, también nos deje elegir a las que preferimos la educación diferenciada, tan legítima y potenciada en la enseñanza pública en países democráticos de Europa y Estados Unidos". Quien hace esta petición es la plataforma Mis padres deciden, que agrupa a las familias cuyos hijos están matriculados en centros de educación diferenciada. La organización remitió ayer un comunicado después de que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) confirmase que no va a renovar los conciertos de este tipo de enseñanzas en Córdoba, tal y como ya avanzó el Día, para el próximo curso. En el caso de la provincia de Córdoba, los centros afectados por esta decisión de la Junta son el Torrealba, ubicado en Almodóvar del Río; Yucatal, situado en Posadas; y Zalima, en la capital cordobesa.

En su comunicado, las familias reclaman a la Consejería de Educación que se mantenga los conciertos a los centros de educación diferenciada "sin obligarles a cambiar de modelo pedagógico". "Como madres y padres no entendemos que en un Estado democrático y de derecho como el nuestro, se pretenda coartar la libertad que tenemos para elegir la educación que deseamos para nuestros hijos", sostiene y asegura que "no podemos aceptar que se nos discrimine y se nos niegue nuestro derecho". Por tanto, continúa, "le pedimos e invitamos que mantenga la situación como lleva funcionando desde que se inició el régimen de conciertos". Para la plataforma Mis padres deciden, este modelo es "totalmente legítimo y no discriminatorio" y recuerda que "así lo ha refrendado diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo". Para demostrar la defensa de sus argumentos, la organización hace referencia al artículo 84.3 de la Lomce -la tan criticada y polémica ley que impulsó José Ignacio Wert al frente del Ministerio de Educación-, que recoge que "en ningún caso la elección de la enseñanza diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto". Por ello, considera que la educación diferenciada "puede ser sostenida con fondos públicos, exactamente igual que los demás centros concertados" y subraya que "la legalidad vigente nos ampara". Así, exige que "se respete el derecho que tenemos a que nuestros hijos cursen todas las enseñanzas que deseen en estos centros, hasta finalizar todos sus estudios" e insiste en que "no hay ningún motivo económico, ni pedagógico para la retirada de los conciertos, el motivo es únicamente ideológico".

En su resolución, la Junta asegura que a estos centros "no pueden optar las familias que así lo deseen a escolarizar" a sus hijos o hijas, "lo que impide la igualdad de oportunidades en el acceso a estas enseñanzas". Los centros pueden presentar un recurso de reposición ante la Consejería de Educación.