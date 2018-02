El dictamen sobre memoria histórica llegará al Pleno sin consenso de los grupos

El próximo martes, el Pleno del Ayuntamiento tratará, entre otros asuntos, el dictamen emitido por la Comisión Municipal de Memoria Histórica, un dictamen que incluye exhumaciones de víctimas del franquismo -con lo que todos los grupos municipales están de acuerdo- y el cambio de nombres de calles que guardan relación con "simbología franquista o lugares de memoria de la represión y la resistencia". Este último punto tiene que ver con barrios como el de Cañero, con calles como José Cruz Conde o con avenidas como la de Conde de Vallellano, cambios con los que todos los grupos de la oposición -menos Ganemos- se han mostrado en contra.

El dictamen llegará al Pleno sin haber encontrado el consenso de los grupos a la hora de votar su aprobación. Ayer, la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento dio el visto bueno -con los votos a favor del PSOE, IU y Ganemos y en contra del PP, Ciudadanos y UCOR- a una propuesta de acuerdo que impide que cada uno de los puntos se voten por separado, como quieren esos grupos de la oposición municipal.

"En la Comisión de Presidencia se ha dejado clara la postura de este equipo de gobierno de no permitir el voto individual sobre los puntos del dictamen, evitando hacer público el consenso que en temas como las exhumaciones existe. No sólo no hay ningún acercamiento para llegar a consensos en este tema, sino que no permiten que se vote parcialmente el dictamen, evitando posicionarnos a los grupos con los votos particulares que emitimos en la comisión", dijo al respecto el portavoz de UCOR, Rafael Serrano.

También habló al respecto el portavoz municipal del PP, José María Bellido, quien insistió en que el cogobierno del PSOE e IU "lo único que va a lograr con el cambio de nombres de calles como José Cruz Conde o la avenida Conde de Vallellano es abrir heridas que ya estaban cerradas". Bellido realizó esta afirmación durante el inicio de la campaña de recogida de firmas que ha puesto en marcha su partido contra el cambio del nombre de la Calle Cruz Conde. "Esta recogida de firmas la llevamos a cabo como ayuda a quienes ya lo hacen a través de la plataforma Change.org", sentenció el portavoz municipal del PP, quien añadió que "esto es una sinrazón, porque hay una mayoría social muy amplia en la ciudad que no quiere que se cambien los nombres de calles".

"El gobierno local ha impuesto su rodillo en la Comisión de Presidencia y todo apunta a que en el Pleno no se va a aprobar que haya una consulta popular en los barrios afectados, algo que hacen porque son conscientes de que perderían y les puede dar réditos electorales, por lo que no han querido dar la voz a la mayoría", insistió Bellido.

El portavoz municipal del PP adelantó que su grupo va a presentar cinco enmiendas en el Pleno "respaldadas por miles de firmas" para pedir que los nombres tradicionales de las calles se mantengan "y si hay que hacer un retoque mínimo para que estas calles se adapten a una ley, que se haga, como sería, por ejemplo, poner Cruz Conde a la calle que ahora se llama José Cruz Conde, pero que se aclare en el Pleno", puntualizó Bellido.