El juez dicta el desalojo de la Ciudad Deportiva por parte del CCF

El Córdoba CF tendrá que desalojar la ciudad deportiva en algo más de un mes tras la sentencia favorable al Grupo Tremon, propietario de los terrenos del Camino de Carbonell. El fallo fue trasladado a las partes en el día de ayer tras la vista oral celebrada el 14 de diciembre. El club blanquiverde tiene ahora abierto el plazo para presentar recurso.

Con todo, según el auto, ni siquiera en caso de recurrir se paralizaría la orden de desalojo, pues la sentencia debe ser acatada de manera provisional. Así, en el momento en que Tremon ordene su ejecución, el juez dictaminará un plazo máximo de 30 días para que la entidad abandone el recinto, lugar habitual de entrenamientos tanto del primer y el segundo equipo como para las categorías base.

El Córdoba lleva casi dos décadas haciendo uso de las instalaciones que construyó en su día el ex presidente Rafael Gómez. Pero, con la crisis, esos terrenos pasaron a manos de Tremon, que ha establecido un canon que el club no está dispuesta a satisfacer por ahora. Porque, de no hacerlo, se quedará sin sitio donde trabajar.