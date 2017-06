Ahora que han pasado dos años de las elecciones municipales -ya tocará hacer balance con detenimiento a mediados de mes- se hace más que evidente que, más allá de que el PSOE ni IU estaban preparados para gobernar, hasta el momento, poco o nada ha cambiado en la vida municipal y que los problemas que decían que se iban a solucionar siguen estando ahí. Es cierto que en campaña electoral se hacen muchas promesas, pero hace dos años todos los partidos se liaron la manta a la cabeza y empezaron a prometer el oro y el moro con tal de conseguir votos. Cada uno jugó sus bazas y, mientras el PP tiraba de maquetas y proyectos, los partidos de izquierdas se inclinaron por lo social y por realizar afirmaciones -algunas muy a la ligera- vinculadas a un ámbito tan delicado como el laboral que crearon unas expectativas que, hoy por hoy, no se pueden cumplir. La remunicipalización fue una de las palabras más escuchadas de la campaña y tanto PSOE como IU prometían un giro radical en las políticas de empleo, más contratación en el Ayuntamiento y nada de privatizar servicios. No sé si ese atrevimiento era pura estrategia electoral o, como defiende una teoría, un brindis al sol porque en el fondo sabían que no iban a tener oportunidades de poner en marcha lo que prometían. Y es que del dicho al hecho...

La realidad es que dos años después, insisto, todo -o casi todo- sigue igual. Recuerdo perfectamente como en los primeros meses de mandato del cogobierno de PSOE e IU en los despachos se escuchaba como firme estrategia que su baza era que hubiera un cambio de Gobierno central y, así, poder derogar la ley de bases de régimen local que es esa especie de maldición que asfixia a los ayuntamientos. Que la ley responde a un contexto muy determinado con la crisis en sus peores azotes y que deja atados de pies y manos a los consistorios es cierto, que ahora deberían felixibilizarse las condiciones para poder recuperar parte del empleo perdido, también. Pero dejar toda la responsabilidad en la ley estatal no es serio, por dejarlo ahí. La cuestión es que el PP no sólo no abandonó Moncloa, sino que recibió más respaldo en la segunda convocatoria electoral y la baza del cogobierno se desvaneció sin tener un plan B a la vista que pudiera enmendar algo.

Lo que se ha hecho después se ha hecho mal y lo han dicho los jueces precisamente esta semana. Primero fue por el acuerdo de las 35 horas semanales que el Ayuntamiento impulsó por su cuenta y riesgo, sin tener en cuenta que hay leyes de alto rango por las que se rige el Estado. Pero las relaciones con los sindicatos habían llegado a un punto que había que lanzar un golpe de efecto para mantener las formas. Lo mismo ha ocurrido con los servicios prioritarios y el juzgado ha vuelto a decir que el Ayuntamiento no puede declararlos todos, como hizo, porque va contra el principio de sostenibilidad de las administraciones públicas.

Que la ley necesita una modificación, porque el contexto afortunadamente ahora es diferente, es lógico y que los ayuntamientos necesitan personal, también. El gobierno municipal ha acometido en dos años una convocatoria pública de empleo de 62 auxiliares -heredada del PP- de la que aún se están contestando recursos y está en fase de presentación de solicitudes la de 14 policías locales. Por el momento nada más. La tasa de reposición limita las convocatorias, lo que unido a una gestión puesta muy en entredicho del director general de Recursos Humanos, hace que la situación haya llegado a un punto crítico. Y habrá que buscar soluciones y no enfrentarse en los tribunales.