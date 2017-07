Mucho más que un día de rebajas

"Esto ya no es lo que era", comenta Carmen Vázquez a su hija Susana Torres, llegadas desde Pozoblanco para vivir el ritual de una jornada de rebajas del pueblo a la capital, "ese en el que echas el día en Córdoba", destaca. "Esto ya no es lo que era, porque eso de la gente esperando a que abran las puertas de El Corte Inglés para entrar en tromba y a empujones para pillar gangas se ha acabado", relata la mujer. Susana se casa en unos días y Carmen ha esperado hasta las tradicionales rebajas para comprarle a su marido, Paco, el traje de padrino. "A ver si encontramos uno bueno que no nos cueste más de 75 euros", comenta. Susana le dice que la espera en Sfera, "donde ya van por las segundas rebajas". "Hay que ver, con esto de la liberalización y de que algunas franquicias ya han comenzado con las rebajas antes del 1 de julio esto ya no es lo que era, como dice mi madre", apunta la joven, que antes de ir a Sfera prefiere darse una vuelta por Stradivarius.

En Stradivarius, Mari Paz Raigón busca "prendas que no me puedo comprar durante la temporada". Ella es fiel a ese ritual de ir de rebajas en una época en la que como bien dice Loli Cáceres, que va directa a la caja con una camiseta de 5,99 euros y una chaqueta de 12 euros, "es normal que las tiendas estén menos llenas de gente, dado que ya es muy cómodo comprar por internet, tanto que hasta te ahorras el dinero del viaje si vienes desde un pueblo, como es mi caso". No es el caso de Mari Paz, que vive en Córdoba capital y que tiene claro que "no me voy a gastar más de 100 euros en las rebajas; y hablamos de que voy a comprar cosas que no me hacen falta", refiere.

La liberalización ha traído consigo una jornada de menos éxito del esperado

Por la calle no se ven tantas bolsas como en aquellos otros primeros de julio "cuando las rebajas empezaban el día que tenían que empezar, porque ahora no sabemos ni cuándo empiezan", comenta Julio Flores, que espera a que su mujer [Loli Cáceres] y su hija Sandra acaben de pagar en la caja de la tienda. "Para ser el que se supone que debía de ser el primer día de rebajas de verano, hay muchísima menos gente de tiendas que en el Black Friday o la Shopping Night", destaca quien con su familia se ha acercado a la capital desde la Subbética cordobesa: "Solemos venir a esas citas por eso puedo comparar", insiste.

Otro padre espera en la tienda a que su hija decida qué artículos acaba llevándose; es el progenitor de Vanesa Castillo. "Nosotros somos de la barriada de Fátima, no venimos de ningún pueblo", comenta él, mientras ella le pide a su amiga María, que trabaja en la tienda, que le traiga alguna que otra prenda que probarse. "Suelo buscar ropa que esté barata, pero con calidad, porque me la tengo que comprar con mi dinero; es más, sólo me compro ropa en las rebajas", cuenta Vanesa. "En las de Navidades, por ejemplo, me gasté sólo 38 euros y compré 12 prendas", recuerda la joven. "En estos dos meses de rebajas de verano tengo pensado gastar entre 50 y 80 euros", apunta mientras pregunta a su padre si una de las prendas que le han traído le vendría bien a su madre. Porque el presupuesto de Vanesa da de sí para algún que otro regalo, como el que también le va a hacer a una amiga en forma de ropa.

Las bolsas continúan viéndose a cuentagotas por la calle a pesar de que por las puertas de algunas tiendas, como el Mango del bulevar del Gran Capitán, haya momentos en los que salen a riadas. Allí, a las puertas de Mango, Jerónimo Luque espera que su mujer, Pepi Vigara, termine esa aventura de encontrar la oferta perfecta. "En un momento iré a tomarme una cerveza a un bar de estos cercanos, porque cuando una mujer entra en una tienda es imprevisible saber cuándo va a salir", relata sonriente. Jerónimo y Pepi han llegado desde Belalcázar. "Cuando venimos de rebajas suelo ir a Zara, Sfera, Mango y El Corte Inglés; me suelo gastar unos 70 euros", dice ella. Como la mayoría de los vecinos de los distintos municipios cordobeses que se acercan hasta la capital para comprar en las rebajas, Jerónimo y Pepi insisten en que "acabaremos echando el día en Córdoba; estamos esperando a unos amigos, Juan y Loli, y nos iremos a comer con ellos", comenta él. Es el mismo caso de las hermanas Miriam y Noelia Núñez, quienes con el marido de la primera, Cristóbal Muñoz, como piloto, salieron a las diez de la mañana desde Hornachuelos. "Cuando lleguemos al pueblo será ya para acostarnos", relata Cristóbal. Miriam y Noelia suelen aprovechar las rebajas para comprar "de todo, tanto ropa de verano como de invierno; solemos gastar unos 200 euros de media", detalla Miriam, quien añade que "visitaremos entre 15 y 20 tiendas". En el exterior, hay quien compara el ambiente por las calles del Centro de la ciudad con un sábado cualquiera de compras prenavideñas, un día alejado de aquellos primeros de julio clásicos de rebajas de verano.