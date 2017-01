Mucho más que desigualdad

E style="text-transform:uppercase">L Observatorio Social de la Caixa ha puesto de manifiesto en un estudio del que se da cuenta en las páginas de este periódico de una de las consecuencias que acarrea la desigualdad y a la que no se suele atender. Dice el informe, a modo de resumen, que las personas en riesgo de exclusión no se siente parte del sistema y, por tanto, no se implican en los procesos electorales. Así, en barrios como Las Palmeras, Las Moreras y Guadalquivir la abstención en las elecciones alcanza hasta el 85% y se encuentran entre las zonas más abstencionistas de España, entre las que Vallecas lidera este desencanto. Resulta interesante el informe porque además pone de manifiesto otro asunto importante, y es que la aparición de nuevos partidos políticos no ha conseguido frenar esa abstención. El documento establece que los más pobres ni siquiera se han enterado de la nueva política y las formaciones no han sido lo suficientemente innovadoras y creativas para atraer la participación en estas zonas. Y si no se acude a las urnas, no se adquiere representación o, al menos, esa elección no es escuchada.

Al parecer, este tipo de estudios son mucho más frecuentes en otros países, donde sí se analiza de manera directa la vinculación entre participación política y desigualdad, pero este documento puede ser un buen punto de partida para que se haga un poco de autocrítica sobre el papel de los partidos y de las administraciones y su compromiso real para acortar la brecha de la desigualdad. Las personas con menos recursos no se sienten parte del sistema y los nuevos partidos no han hecho nada para acercarse a ellos. Y es verdad porque si se vincula nueva política a grabarse en vídeo y subirlo a las redes sociales, se tiene que asumir que poca repercusión va a tener en las zonas donde ni siquiera hay acceso a internet. La vieja, quizá, es que ni lo intenta.

En el año que acaba de terminar se han sucedido muchos debates en el salón de Plenos de Capitulares. No digo que no los haya habido, pero no recuerdo ninguno que tuviera como protagonista a uno de estos barrios desfavorecidos. Tampoco me suena que, por unanimidad, hayan salido iniciativas adelante para atajar el problema de estas zonas. Lo que sí recuerdo es que fueron los vecinos de Las Palmeras los que tuvieron que coger el toro por los cuernos y realizar ellos mismos un plan integral para el barrio con varias iniciativas para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Después, los políticos recogieron el testigo, pero se trata de una situación que deja muy en evidencia a los que nos representan.

Los colectivos de Las Palmeras quieren poner en marcha un plan integral para impulsar el barrio desde dentro a través de actividades como rutas guiadas de senderismo, huertos urbanos o una intervención en el arroyo de Cantarranas con el objetivo de disminuir la elevada tasa de paro de esta zona -que llega hasta el 85%- y el alto índice de fracaso escolar. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, habló en su balance del año de la puesta en marcha de un plan en el Distrito Sur, también otra de las zonas castigadas. De medidas para el resto de barrios castigados por el desempleo nada se sabe y las desigualdades siguen existiendo y se acrecientan con el paso del tiempo.

Ninguno de estos barrios cuenta con un plan especial o de fomento de empleo por parte de ninguna administración, una situación que se agravó cuando la Junta de Andalucía dejó a la capital fuera de los municipios preferentes para actuaciones de empleo. La desigualdad y la brecha entre los que más tienen y los que menos se sigue agrandando. Quizá este estudio pueda servir a modo de concienciación de los partidos, ya que confirma que, como no se mojen, en esas zonas nadie los va a votar. Aunque sea por puro interés, pero alguien debería ya mirar a las personas.