El juez desestima el recurso de la violinista de la Puerta del Puente

La Justicia ha puesto lógica en la polémica que abrió Klara Gomboc -conocida como la violinista de la Puerta del Puente- cuando el Ayuntamiento decidió regular la actividad de los músicos callejeros y no dejarle ese espacio junto a la Mezquita en exclusiva. La artista llevó a los Juzgados su caso y reclamaba una indemnización de 50.000 euros por daños y perjuicios ya que, alegó, la nueva regulación de la vía pública la había obligado a mudarse a otra ciudad. El juez de lo Contencioso Administrativo número 1 de Córdoba ha rechazado su propuesta y además la condena a costas. Sobre la sentencia cabe recurso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El juez asegura que le causa "perplejidad" las pretensiones de la violinista porque carecen de "fundamento" y declara la "temeridad" de la recurrente. En su exposición de motivos, el magistrado asegura que lo que pide "no tiene ningún fundamento ni sostén jurídico" ya que "no tiene ningún derecho previo ni adquirido a poder ocupar el espacio público que ella quiere". Además ampara que el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, organice la ocupación de espacios como considere más conveniente" y que, en caso de no estar de acuerdo, se debe recurrir. "La mera queja" apunta el juez, no tiene "validez y eficacia". El fallo, además, elude de responsabilidad a la aseguradora.