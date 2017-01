Más descanso que compras

A diferencia de lo que ocurrió el sábado, el día de ayer fue algo más tranquilo respecto a las rebajas de invierno. Mientras el día 7, protagonizado por las ganas de comprar al mejor precio, dejó largas colas y tiendas medio desordenadas, la jornada de ayer se tornó en algo más tranquila, con clientes en las principales tiendas pero mucho más sosegados que 24 horas antes. Este primer domingo del año en el que el comercio ha abierto sus puertas coincidía con el segundo día de las rebajas (las tradicionales), por lo que quizá se esperaba algo más de movimiento. El hecho de que esta temporada, tan importante para el comercio, coincidiera con el fin de semana hacía pensar que el ir y venir de compradores iba a ser incesante. Sin embargo, parece que ayer los cordobeses se tomaron con más calma eso del consumismo y se dedicaron a aprovechar la jornada, que, aunque con bajas temperaturas, invitaba a tomar el sol en algunas de las terrazas de la ciudad. Así lo hacía la familia Becilla Serrano, que en uno de los bares de Las Tendillas tomaba un tentempié antes de la hora de almorzar. "Yo ni siquiera sabía que las tiendas abrían, nos lo hemos encontrado de sorpresa, pero no es día de compras", comentaba la madre de esta familia que el sábado sí había sucumbido a las gangas.

Además, tampoco todas las tiendas de las zonas más comerciales abrieron ayer. Sí lo hicieron grandes marcas pertenecientes a Inditex o El Corte Inglés, pero se entiende porque ambas empresas son de las que mantienen el periodo de rebajas de siempre. Otras, sobre todo el pequeño comercio, decidieron no abrir y tomarse el domingo de descanso.

Por lo tanto, encontrarse el Centro sin demasiadas aglomeraciones fue una sorpresa para aquellos que sí se lanzaron a los comercios a aprovechar los descuentos. Juan Antonio así lo hizo y reconoció que "me esperaba muchísima más gente" por eso de que el trabajo deja pocos días para poder invertirlos en las compras de ropa. Y es que las tiendas de textil continúan como las grandes protagonistas en esta época, a diferencia de otros comercios dedicados a otro sector, que ayer permanecieron cerrados. Los que el sábado no pudieron inaugurar la temporada de precios bajos se lanzaron ayer a por jerséis, pijamas y zapatos que por ahora no superan el 50% de descuento. Eso sí, el hecho de que algunos comercios decidieran adelantar las rebajas a mediados de la Navidad ya dejó ver muchos carteles anunciadores de hasta un precio un 70% inferior al original.

De nuevo, se vio también a mucha gente que no se quedó del todo satisfecha con sus regalos de los Reyes Magos y aprovechó el día para descambiarlos. "Yo soy de las que digo que siempre es mejor que te den el dinero y ya te compras lo que necesites, pero hay quien insiste en seguir regalando estas cosas", comentaba Eva, que quería descambiar un chándal en una tienda de la calle Cruz Conde porque "yo ni siquiera uso esta ropa".

El domingo se convirtió así en un semiparaíso para los que quisieron tener una jornada de compras y aprovechar las rebajas, de forma que no se encontraron con muchos problemas a la hora de circular tranquilamente por las tiendas. Aun así, esa liberalización del comercio que permite abrir en días como los de ayer se notó y, aunque con menos gente de la esperada, los comercios no dejaron de tener clientes desde su apertura por la mañana.