El desarrollo se basa en saber integrar el inevitable y constante cambio

El cambio es ese constante, incesante e inevitable generador de oportunidades que da sentido a la mismísima vida. Podemos verlo así o podemos aferrarnos a lo conocido, a lo cómodo, y mirarlo con recelo. Mientras nos decidimos, todo cambia constantemente y no lo podemos evitar, eso que lo intentamos mucho. Si nos paramos a pensarlo, la mayor parte de nuestro dolor, nuestras insatisfacciones o miedos, tienen en común una misma raíz: la resistencia natural al cambio. Contra esto, el antídoto es el mismo tanto para personas como para organizaciones: aceptar el cambio, integrarlo y aprovecharlo para crecer y avanzar.

El cambio como generador de oportunidades

Se han escrito ríos de tinta sobre el cambio a lo largo de la Historia de la Humanidad. Ensayos filosóficos, postulados psicológicos, teorías económicas, manuales de gestión, poesías, pinturas, películas, canciones… Todas las formas de expresión posibles han hablado y hablan muchísimas veces del cambio. Así que no será porque no nos lo cuentan. Pero vamos a repetirlo: el cambio es inevitable. ¿Entonces? Pues entonces, casi lo único que podemos hacer es aprender a flexibilizarnos ante los cambios y, con el sentido común en la mano, aprovecharlos al máximo. Lógico.

Me estoy riendo mientras escribo porque lo que acabo de sentenciar me ha recordado un chiste que me hizo mucha gracia cuya última frase es: ¡qué fácil lo dices! ¿No se sabe ese chiste? ¿Quiere empezar a entrenar su capacidad para gestionar los cambios? Escríbame y le mando el chiste completo. Empiece a flexibilizarse, aproveche este cambio en este artículo (porque no le voy a contar el chiste) para generar una nueva conducta, y coja el móvil o el ordenador y escríbame un correo: lola@cambiarparacrecer.com.¿No? Pues sepa que es con las nuevas respuestas ante situaciones que cambian como se crean las oportunidades, aunque sean cambios tan insignificantes, y es así también como nos flexibilizamos. Cada cambio integrado por nuestro cerebro, por pequeño que sea, nos vuelve más hábil y flexible para integrar el próximo cambio, es una ley de la mente.

Y sí, se dice fácil pero cuesta bastante ser flexible y aprovechar los cambios, sobre todo, y evidentemente, los que no nos gustan.

El cambio como freno

Existe una pequeña paradoja en esto del cambio. Si no me gusta lo que está cambiando o lo que creo que va a cambiar, eso me genera inquietud, incomodidad. Por otro lado, si el cambio me gusta, muchas veces también me genera inquietud e incomodidad, más cuanto más grande el cambio. Y además resulta que esa incomodidad es también el piloto que se enciende cuando necesitamos un cambio. O sea, que de la incomodidad no nos libramos ni aunque queramos, y la sentimos ya sea en forma de avisador de que algo debe cambiar, ya sea como "chute" motivador o ya sea en forma de peaje hacia lo que queremos.

Si queremos conseguir que el cambio no se convierta en un freno, debemos decidir cómo queremos afrontar la incomodidad del cambio, porque es igual de inevitable, y pensar también si realmente merece la pena resistirse. La lógica una vez más nos da una pauta importante: si afrontamos rápido el cambio necesario, el dolor puede que sea intenso pero será relativamente corto; por otro lado, si no queremos afrontar o sólo afrontamos a medias los cambios, el dolor no será tan intenso, cierto, pero durará mucho más tiempo. Hagan sus propios cálculos.

¿Qué tiene que ver el cambio con la RSC de las empresas?

El cambio es, además de inevitable, omnipresente. Está en toda la naturaleza, y por tanto también en cada una de las personas que forman una empresa, en las relaciones que mantienen entre ellos, en los intereses de los clientes, en las respuestas de los proveedores, en los resultados, en el liderazgo, en todo.

La evolución de una empresa está muy relacionada con el cómo viven el cambio las personas que trabajan para ella. Su mejor gestión está condicionada por su capacidad para predecir la evolución del mercado mediante la escucha y observación. También influye en sus resultados su capacidad para integrar los constantes cambios que debe afrontar y conseguir usarlos como palancas de crecimiento en vez de como frenos. ¿Les suena? Cuidar de sus personas, escuchar y observar el entorno, aprovechar los cambios para crecer, eso es Responsabilidad Social Corporativa y saber gestionar bien los cambios.