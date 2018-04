El déficit de explotación del tren al campus de Rabanales supera el millón de euros

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha afirmado que "el déficit" creciente que registra el servicio ferroviario al Campus Universitario de Rabanales, que alcanzó los 1,1 millones de euros en 2016, según ha reconocido el Gobierno de la Nación a preguntas del propio diputado socialista, "se debe a la pésima gestión que se hace de esta línea ferroviaria". Hurtado ha asegurado que el servicio ferroviario entre la capital cordobesa y el Campus de Rabanales, tal y como se presta en la actualidad, es "un servicio público abandonado, que no responde a una sociedad moderna, ni a un servicio público que compite con el autobús, el coche, la moto y la bicicleta". Es más, según ha subrayado el diputado socialista, "las alternativas al tren a Rabanales se potencian y se frecuentan por la obsolescencia del servicio, que no ofrece garantía a los usuarios de puntualidad, ni tampoco de frecuencias previstas", pues "muchas de ellas no se cumplen, por averías de maquinaria o bajas de personal".

Hurtado ha reaccionado así después de la respuesta por escrito que ha dado el Ejecutivo a las preguntas que, sobre dicho servicio ferroviario, le plantearon tanto él como la también diputada nacional del PSOE por Córdoba, María Jesús Serrano. En concreto, los diputados socialistas cordobeses quisieron saber cuál es el coste anual por conceptos del cercanías de Renfe que comunica la Estación de Córdoba Central con el Campus de Rabanales y también cómo se financia ese coste.

Ante ello, el Gobierno central ha respondido que "los servicios de la relación Villarrubia-Córdoba-Rabanales-Alcolea han quedado sujetos a Obligación de Servicio Público (OSP) bajo la denominación de Media Distancia", resultando que, "en el año 2016, la compensación del Estado por la prestación del servicio fue de 1.168.300 euros". En concreto, en 2016, teniendo en cuenta que no se han cerrado aún los datos referidos al pasado ejercicio de 2017, "el coste de explotación se elevó a los 2.065.900 euros", y el resultado de explotación del servicio dio lugar al citado déficit de 1.171.100 euros, superando así a los resultados, también negativos, de los anteriores cuatro años, que fueron de 55.700 euros en 2012; de 466.500 euros en 2013; de 413.300 euros en 2014; y de 1.113.200 euros hace ahora tres años.