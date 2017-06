La defensa de Gómez asegura que la sentencia carece de fundamento penal

El abogado defensor del empresario Rafael Gómez defendió ayer que "los errores en la valoración de la prueba" hacen que la sentencia contra su cliente carezca de "fundamento penal", reiterando en este caso que el informe del llamado tercer perito "no puede tener validez en la sentencia". Durante la argumentación de los recursos en Audiencia Provincial, que concluyó ayer, el letrado advirtió de que "no se pueden hacer actos de fe sobre informes", a lo que añadió que "se desvirtúa el concepto de gasto" en cuanto a las estatuas y columnas adquiridas por el empresario. También, insistió en que "no ha habido ocultación alguna" y "las provisiones están dotadas perfectamente", al tiempo que comentó sobre facturas de abono rectificativas a una de las empresas de Gómez que "ha habido error contable", pero "no supone en absoluto ninguna cuota defraudada".

Por otra parte, el fiscal, a la hora de establecer sus razonamientos sobre la petición de responsabilidad civil subsidiaria, expuso que Rafael Gómez llevaba "la dirección y tenía pleno conocimiento" de las actuaciones en la entidad; sus hijos, según él, "tenían conocimiento y dieron su consentimiento", mientras que la mujer "no conocía" los hechos, pero considera que ha sido "partícipe a título lucrativo". Así, cree que "debiendo tributar, no tributaron", por lo que ha apuntado que "hay un enriquecimiento".

Frente a ello, los abogados de la familia defendieron que "nunca hubo reparto de beneficios", sino que "solo cobraban la nómina", de modo que han asegurado que "no procede" la petición de responsabilidad civil. Una petición que uno de los letrados tachó de "trasnochada", después de que el Ministerio Público y la Abogacía del Estado son "contradictorios y excluyentes" en sus argumentos en base a la exposición de este jueves y la de este viernes. También, apostillaron que "no se precisan las cantidades de las que se lucraron indebidamente". Mientras, la Fiscalía advirtió en la vista de los recursos a la sentencia contra el empresario que hay "deficiente" valoración de pruebas periciales, mientras que la defensa ha apuntado al hecho de que no se hayan tenido en cuenta informes periciales, de forma que se han denegado "sin razonamiento". Así, el fiscal defendió la labor del llamado tercer perito en esta causa, que calificó como "compleja" y con "una estructura homogénea", de manera que considera que "hay prueba de cargo suficiente" contra los procesados, Rafael Gómez y sus hijos, al tiempo que citó como ejemplo "la sentencia del caso Messi". "Le perjudica traer el caso Messi por ser una estructura para defraudar y no es aplicable a este supuesto", dijo la defensa de Rafael Gómez.