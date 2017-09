El curso arranca sin incidencias y críticas al plan de climatización

A primera hora de la mañana de ayer las calles se volvieron a llenar de pequeños, sonrisas, llantos, estrenos y reencuentros. Es uno de los efectos que tiene la vuelta al cole, que llenan las calles de ilusión, de voces infantiles repletas de vida y ganas de aprender. Una jornada marcada también por las críticas de hasta 42 asociaciones de padres -reunidas en la plataforma Niños del Sur- por la ausencia de un plan de climatización en las aulas de los centros y el anuncio de movilizaciones a corto plazo.

Aunque aún quedan algunos días de verano, para más de 80.000 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial se acabó el descanso y empezó el periodo lectivo que se prolongará hasta el próximo mes de junio. Una primera jornada, la de ayer, que transcurrió sin incidencias y en la que se repitieron escenas más que habituales de la vuelta al cole. Desde el llanto inconsolable de los más pequeños -de apenas tres años- por aquello de separarse por unas horas de sus progenitores hacia la aventura de aprender, hasta el reencuentro de los alumnos de Primaria, algo más comedidos y más conscientes de que ha comenzado ya el tiempo del estudio.

Coincide la tramitación en el Congreso de los presupuestos y la campaña catalana

La jornada fue la de bienvenida para todos y en la que hubo alguna que otra complicación de tráfico al haberse cambiado algún que otro itinerario para los autobuses escolares. Un día en la que gran parte de los colegios, tanto de la red pública como los de régimen concertado, redujeron las horas lectivas por aquello de que el alumnado se acostumbre al horario de manera paulatina. En el tiempo previo a la apertura de puertas, algunos espacios educativos celebraron los preceptivos claustros, tal y como ocurrió en el colegio San Fernando, en la calle Algeciras. Allí se establecieron dos turnos de entrada: el de las 11:00 para los alumnos de Primaria y el de las 11:30 para los de Infantil. "Hay nervios e ilusión", reconoce el director del centro, Antonio Aljama, quien ante la bajada de la natalidad que se registra en Córdoba en los últimos años se enorgullece de que "no hemos perdido alumnado". Así, en este colegio del Sector Sur se reunieron de nuevo ayer 225 alumnos, que compartieron las vivencias del verano y conocieron lo que les deparará su futuro escolar ante la quincena de profesores que imparten clases en él. Para la jornada de hoy, el horario será el habitual y se entrará a primera hora de la mañana.

En el colegio Colón, por su parte, las puertas se abrieron para su alumnado a las 11:30, aunque veinte minutos antes ya había en la puerta y en los jardines anexos al centro un más que nutrido grupo de padres, madres y abuelos con sus respectivos pequeños. Mientras, en el interior del centro se dan los últimos retoques a las aulas y se comprobaba que todo estuviera en perfecto orden. "Hoy -por ayer- es un día muy importante porque recibimos al alumnado y para el profesorado también", sostiene la directora del colegio Colón, María José Cobacho, quien se estrena en el cargo. "Es un día de mucha responsabilidad para que todo esté correcto y se muestre la calidad de la educación pública", subraya.

En otros colegios, como el Santa Victoria -en pleno centro de la capital- los alumnos comenzaron el curso a las 09:00. Su directora, Asunción Moyano, se convirtió en una improvisada reportera gráfica y con cámara en ristre se encargó de inmortalizar la llegada de los alumnos al centro para, posteriormente, proyectarlas en las pantallas que hay instaladas en el colegio para orgullo de las familias. "El de hoy -por ayer- es un día y una tarea ilusionante", asegura mientras camina por los enormes pasillos de este colegio, en el que a partir del próximo viernes -cuando den comienzo las clases par los ciclos de Secundaria y Bachillerato- se darán cita casi un millar de alumnos.

Y mientras las clases discurrieron con normalidad y los profesores dieron buena cuenta de lo que está por llegar en las aulas, la plataforma Niños del Sur anunció la convocatoria de movilizaciones para reclamar la mejora de las condiciones climáticas de los colegios. Juan Alcántara forma parte de esta organización en representación del colegio Mirasierra y reconoce que después de tres meses -y después de que el fin del pasado curso escolar se anticipase por lo elevado de las temperaturas- sostiene que "el problema sigue vigente". A pesar de que la Delegación de Educación ha llevado a cabo obras de mejora este verano -que se seguirán desarrollando hasta que concluya el mes- en ocho centros, a su juicio se trata de un plan de choque que es "insuficiente", ya que el problema de la climatización de los centros requiere "una solución transversal que no se está dando". La plataforma ya ha programado varias actuaciones que quiere llevar a cabo en las próximas semanas. Una de ellas es la instalación de mesas informativas en los colegios para dar a conocer la situación que atraviesan y las carencias que tienen. Otra de las actuaciones que quieren llevar a cabo es una mesa redonda con todos los partidos políticos con representación municipal y en el Parlamento andaluz "para conocer sus propuestas", anotó Alcántara, quien incidió en que el plan de choque es "insuficiente y ridículo".

El representante de la asociación de padres y madres el colegio Mirasierra alude a la instalación de máquinas de aire acondicionado en los centros educativos, de cuya financiación se han hecho cargo las propias organizaciones de familias. Sin embargo, continua, se trata de una serie de aparatos que "no están inventariados y hay que legalizar esta situación". No obstante, reconoce que la instalación de estas máquinas no es la única solución que necesitan los centros educativos, ya que también existen otras medidas, como el sombreado de zonas comunes. "Hay muchas soluciones", anota. La plataforma, además, tiene previsto convocar una manifestación, a la espera de las asociaciones de padres de Sevilla, constituidas bajo la organización de Escuelas de calor. Según expone el colectivo, el del calor "no es un problema sólo de Sevilla y Córdoba, es de alcance andaluz y, por tanto, toda la comunidad educativa andaluza debe luchar unida por su solución".

Cruz Roja, por otra parte, informó ayer de que más de 600 menores de la provincia de Córdoba se beneficiarán este mes del reparto de material escolar que realiza el voluntariado de Cruz Roja Juventud entre familias en situación de vulnerabilidad. La mayoría de esos lotes -que incluyen mochilas, cuadernos, lápices o rotuladores, entre otros artículos- proceden de las colaboraciones de la institución humanitaria con la Fundación Solidaridad Carrefour, con la Obra Social la Caixa y de las donaciones de la ciudadanía.

Será el próximo viernes cuando toda la comunidad educativa esté al completo con la incorporación a las aulas del alumnado de Secundaria, Bachillerato y el resto de enseñanzas, que sumará 164.299 estudiantes, 4.285 menos que el pasado curso debido a la bajada de la natalidad. El número de profesores, por su parte, ha aumentado en 268 y se eleva a los 11.899, según informó la Junta.