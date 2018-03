"Quien cuestiona el feminismo es porque está acomodado"

Con Matilde Cabello (Puerto Real, Cádiz, 1956) se puede hablar de todo. De libros, de periodismo, de su Córdoba querida, de política... Pero esta vez, en una semana como la de este histórico 8 de marzo, hemos hablado sobre todo de mujeres. De las de antes, de las de ahora y del futuro que les espera a las que vienen. Y, como siempre, es un placer.

-¿Es el momento de las mujeres?

-Totalmente. Cuando miras un poco atrás ves que esto es un proceso lentísimo aunque aparentemente parezca rápido. Si analizamos de donde venimos en nuestro país y en Andalucía especialmente, todo esto es muy emocionante, histórico y creo que ha llegado nuestro momento.

-Los medios de comunicación han tenido una parte muy activa y usted ha estado muy vinculada con el periodismo, cómo ve ahora a los medios?

-Esa presencia de las mujeres siempre se ha echado en falta, aunque yo creo que en Córdoba hubo una época en que éramos muchas columnistas mujeres y además recuerdo especialmente a Juana Castro. Yo misma me he pasado 20 años ininterrumpidos haciendo columnas. Córdoba no ha adolecido especialmente de mujeres y en mi última etapa en el Día realmente fue muy importante, se abrió la puerta a muchas mujeres que no habían escrito. En el ámbito del periodismo no he echado en falta mujeres, quizás sí en los puestos de dirección.

-¿Ha sufrido actitudes de discriminación por ser mujer?

-Muchísimas. En mi generación había dos opciones: o ser obediente y dedicarte a lo que se había destinado para ti desde pequeña o, si querías romper con algo, te encontrabas con muchos problemas. Tengo la sensación de que en mi vida laboral y mi labor periodística he sufrido muchísimo. A los problemas de cualquier compañero se unía el de ser mujer. A finales de los 80 había una libertad de prensa tremenda, yo no sé si muchas cosas se publicarán ahora podían ser constitutivas de delito. Teníamos mucha necesidad y éramos muy valientes, aunque los problemas de la libertad de expresión también lo sufrían los hombres. Pero como mujer, yo que me he dedicado a la gestión cultural y a los gabinetes de prensa de instituciones y he sufrido muchísimo. Algún día lo dejaré escrito para cuando no esté.

-Quizá si lo cuenta ahora puede ayudar a alguien.

-Es que una mujer medianamente atractiva, con una actividad masculina -en la organización de congresos el 95% era hombres- se pasa muy mal. Teníamos muchas salidas fuera y había que llegar el día de antes a la ciudad y, cuando terminaba la cena, yo me metía en la cama del hotel y los demás se perdían. Era un mundo que llevaba regular a veces y en los que he sufrido acciones que hoy en día hubieran sido delito. Los temas de acoso no estaban contemplados entonces. He llegado a perder trabajos por machismo. Me han dicho "por qué no te dedicas a fregar los platos"; "le estás quitando trabajo a un hombre"; "le damos el trabajo a él porque es padre de familia y lo necesita". Pero yo era madre de familia, lo que pasa es que todavía se presuponía que el trabajo de la mujer fuera era un complemento al del hombre. Cuando estás sola desde muy joven, porque yo me divorcié muy joven, es muy difícil sacar a una familia adelante porque no se te considera como tal. Y luego está el respeto, la autoridad, que no siempre te la dan en conversaciones, en columnas, en respuestas. Ha habido comentarios a columnas de opinión, a reportajes, que te das cuenta que jamás se los harían a un hombre.

-Muchas de las cosas que cuenta siguen pasando hoy en día.

-Yo quiero pensar que no se llega hasta esos extremos. Nosotras sentíamos una absoluta indefensión, porque había delitos que no estaban contemplados. Ahora si tú sufres acoso tienes la oportunidad de darte de baja, buscar un psicólogo y que te hagan un análisis que demuestre el delito. Pero en aquel momento no existía y créeme que yo lo buscaba. No hubo la posibilidad de abordar eso. Hoy afortunadamente ante esas situaciones quiero pensar que hay medios y recursos a nuestra disposición. Sigue siendo muy difícil, pero hay herramientas que ayudan, antes ni siquiera eso.

-¿Qué piensa cuando oye que las mujeres no tenemos motivos para manifestarnos?

-Quien cuestiona eso es porque está muy acomodado. Esto del feminismo y machismo es como las relaciones laborales. El que está arriba nunca va a ceder voluntariamente su estancia. Quien piense que el feminismo no es necesario me parece que está en una situación de privilegio, pero nadie que esté en situación de desigualdad puede pensar así. Claro, tú no le puedes pedir a alguien que vive estupendamente y tiene trabajadores a su cargo por cuatro pesetas y una persona que trabaja para él y le da ideas, una mujer que le saca el trabajo y le está haciendo creer a los demás que él es muy intelectual, que quieran que eso cambie. Me parece que las mujeres jóvenes sois mucho más valientes y tenéis muchos más recursos.

-Durante años en este periódico recopiló a muchos personajes con su serie 'Cordobeses en la Historia', disponibles en su libro 'Gente de Luz'. ¿Qué papel ha tenido la mujer cordobesa en la historia?

-La mujer en Córdoba a mí me ha costado muchísimo rescatarla. Me alegra que ahora haya programas que cada vez difundan más el trabajo de estas mujeres, yo tengo alrededor de 200 historias, algunas más conocidas y otras no. Me ha costado mucho recopilarlas y muchas de ellas son inéditas, no eran conocidas. Era un trabajo intenso porque tenía que ir a archivos, hemerotecas, buscar su obra. La mujer, como en el resto de disciplinas, se ha pensado que estábamos a la sombra de Rosalía de Castro. A ella ya le acusaban de que era su marido el que le escribía los libros y en sus cartas lo decía con mucha amargura. Las mujeres parece que no somos capaces de hacer trabajos intelectuales a la altura del hombre y cuando se hace algo es como que se entretiene haciendo versitos. Hoy en día afortunadamente pienso que se le da oportunidades a todo el mundo.

-¿Cuesta más el reconocimiento?

-Las mujeres lo están haciendo muy bien, pero siempre se considera su papel secundario, como obras menores. Yo por mi parte pienso seguir escribiendo de mujeres porque son las que recrean mi mundo y no tengo intención de cambiar. No quiero pasarme a la novela negra ni a literatura masculina, estoy cómoda con lo que hago. Mi mundo es de mujeres y pienso seguir recreándolo.

-Seguro que le han dicho muchas veces que por qué no se atreve con otro género o temática.

-Sí, sí, sí. Pero es que luego ante la evidencia la crítica pierde valor. El libro de las parturientas se ha agotado ya la segunda edición. Wallada también y se ha traducido. Ante la evidencia de que lo que escribes se lee, pues esa crítica no vale. Lo que sí se me ha achacado mucho es que escriba siempre de Córdoba. Pero sigue siendo algo que, como me gusta y me apasiona, pues lo voy a seguir haciendo.

-¿Se considera una privilegiada por haber tenido presencia en los medios y dar su opinión?

-Lo he considerado una suerte porque además yo empecé a escribir cartas al director. Mis columnas de opinión se han leído mucho pero ahora, analizándolo, me doy cuenta de que también se me ha castigado. La columna de opinión tiene muchos riesgos y te crea muchos enemigos. Tienes que asumirlo, te cierra muchas puertas. A mí me ha pasado. Una tiene la impresión de que ciertas columnas de opinión concretas coincidieron con un despido de un trabajo y no creo que fuera casualidad, aunque no pueda demostrarlo. Pero que escribas sobre alguien que tiene poder para cerrarte esa vía y te la cierre es curioso. Yo tenía un programa de televisión que tenía mucho éxito en el que estuve ocho años y que, de hecho, todavía se sigue reponiendo. Me llama mucho la atención que coincidiera una columna de opinión en el Día con una llamada de teléfono diciéndome que la crisis impedía que siguiera el programa. Y claro, son casualidades, pero siempre está bajo sospecha. Porque si la excusa es la crisis y al poco tiempo de irte tú o de que te echen ponen a otra persona haciendo otro programa muy parecido...

-¿Lo volvería a hacer?

-Estoy muy orgullosa. Tuve una infancia muy feliz, pero creo que mis padres se equivocaron en la insistencia de la honradez, la verdad, la coherencia. Si hubiera tenido un poquito de maldad, hubiera sido un poco más hipócrita...

-Entonces no sería Matilde Cabello.

-Bueno, como ya ha pasado y estoy donde estoy, no lo lamento, porque por lo menos te queda el orgullo.

-Seguro que también le ha insistido mucho a sus hijos en la honradez y la verdad.

-Sí, sí. Aunque les digo muchas veces que en algunas cosas no sean como su madre...

-Gracias a sus hijos verá la diferencia de generaciones en el ámbito de la igualdad.

-Sí, y creo que tiene mucho que ver con la educación, lo que han visto en casa. Disfrutas mucho con ellos cuando ves que un hijo tuyo no considera mal coser un botón, quitar la mesa y ponerla. Hasta he sentido que en algunos momentos se han invertido los papeles (ríe). Pero bueno, las parejas jóvenes son diferentes y muchísimo más abiertas. Es un alegría veros trabajar, veros relacionaros, porque no puedes olvidar la memoria, tu juventud y es especial ver esto.

-¿Cree que habría ahora más censura si volviera a escribir una columna de opinión?

-Ya pasé por una etapa de censura antes de llegar a el Día y planteé muchas veces que me iba. Yo no escribía por poner la cara, he vivido del periodismo y siempre he tenido ingresos, unas veces más y otras menos, así que planteé que me marchaba del anterior periódico en el que estaba porque me censuraban, me recortaban o directamente no salía. El Día de Córdoba fue un milagro y yo lo primero que planteé era que necesitaba escribir libremente y pude salir de ese ejercicio de autocensura. Si ahora escribiera una columna de opinión creo que sería igual de libre.

-¿Cómo ve a su Córdoba?

-Córdoba es una maravilla, pero creo que la estamos perdiendo. Su esencia era cómo se conservaba en su pureza, pero de repente empiezan con un urbanismo agresivo, más homogéneo, que lo ha cambiado todo. Las que hemos cumplido años y somos tan aficionadas a las hemerotecas recordamos esa Ribera, que era la Ribera de Córdoba durante siglos y, en un momento determinado, eso se ha perdido. Homogeneizar es un problema. Y dicen que ayuda al turismo, pues depende del tipo de turismo al que se aspire. Al viajero ya no le interesa porque ya no vas a una taberna sino a un sitio con menús estándar en el que tienes que esperar para coger mesa. No te relacionas con los parroquianos, porque los han echado. Depende del concepto del viaje, pero si eres viajero y te gusta mezclarte con la gente, probar su cocina y estar en su ambiente, eso se ha perdido en Córdoba.

-¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

-Quizá haya habido una relajación por parte de quien corresponde. En un artículo que escribí hace muchos años decía medio en broma que cualquier día íbamos a encontraron un aparcamiento en el Patio de los Naranjos y la Puerta de Almodóvar llena de sombrillas y lo último ya ha pasado. A lo mejor la estética de Córdoba se ha ido cambiando y no se ha hecho nada. La calle Judíos siempre fue blanca hasta que alguien la acabo pintando. Alguien ha sacado carteles a las puertas y casi todo se ha convertido en calle Deanes, contra la que se estuvo luchando durante mucho tiempo. Se ha relajado demasiado todo el mundo.

-¿Es demasiado tarde?

-No se si es demasiado tarde pero no me parece lícito -podrá ser legal pero no moral- que los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos estemos soportando que nos echen de los barrios, como nos están echando del casco viejo. Y podían compensarnos con sueldos dignos, pero el turismo no revierte en los sueldos de los empleados. Si se viera que ha creado tanto empleo estable y en condiciones favorables a lo mejor podías sacrificar eso.

-Hace dos años nos dijo que había tocado fondo [por el fallecimiento de su pareja] pero que ya estaba de vuelta. ¿Cómo está ahora?

-De vuelta. He sido abuela y eso ha sido un gran aliciente. Además, el tiempo pasa y el duelo necesita su tiempo. Ha sido muy duro pero he vuelto a recuperar otra vez mis ganas de escribir, de hacer cosas, de salir. Ha sido como entrar en un pozo y no entender mucho por qué la vida te da esos golpes. Pero ahora estoy ilusionada y estoy escribiendo mucho. Volví a la facultad, que me permite estar entre gente joven y haciendo lo que siempre quería hacer y me ha devuelto la ilusión.

-Es que nos venden tanto la idea de felicidad que a veces no estamos preparados para la tristeza.

-Además es que se oculta el dolor, parece que hay que ocultarlo y la muerte es algo que apenas se menciona, incluso disfrazamos. A mí me parece un error esos mundos de Yupi que nos están vendiendo, porque la tristeza hay que asumirla y ser consciente. Si te fijas, parece que está mal visto sentir dolor, estar triste. Creo que el ser humano tiene que aceptar sus dolores y sus alegrías y tenemos que ser más naturales. Lo irremediable hay que afrontarlo. Hace mucho tiempo leí a una mujer que decía que cuando tratas de ocultar los sentimientos es como el que barre y lo guarda debajo de la alfombra; en un momento determinado está todo limpio, pero pisas la alfombra y sale todo. De ahí que estemos tan amargados a veces y tan irascibles.