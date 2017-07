Una cuestión de convivencia

El asunto los veladores en Córdoba es el eterno conflicto de una obligada especie de ley de la convivencia en el que todas las partes quieren llevar razón y a la vez no acaban de llevarla, donde a veces la libertad que se toman los unos se convierte en libertinaje para los otros y donde los vecinos echan en falta una mayor contundencia del Ayuntamiento a la hora de hacer cumplir la normativa a quienes se la pasan por el arco de la Torre de la Malmuerta.

Dejando a un lado filosofías de la vida, está claro que los vecinos -representados por la federación Al-Zahara- llevan muchísima razón en pedir que se cumpla estrictamente la normativa de veladores. Hay casos en los que la convivencia está amenazada, y lo digo con conocimiento de causa. Por ejemplo, a veces, algunas veces, puede convertirse en un suplicio el hecho de tener una terraza a los pies de tu vivienda, una terraza que te obliga por el comportamiento del hostelero a vivir en una especie de insoportable y constante mobbing vecinal. Lo mismo que hay vecinos y vecinos, hay hosteleros y hosteleros, y algunos, como si se tratara de un equipo de fútbol de estos que juegan al límite del reglamento, hacen funambulismo sobre la finísima línea que delimita lo que es y lo que no es violar la ordenanza municipal de veladores perjudicando, como no, a sus propios vecinos a base de provocar más ruidos de la cuenta o de colocar con premeditación y alevosía muchísimas más mesas de las que pagan por estar ocupando la vía pública. Estos últimos casos se lo ponen muy difícil tanto a sus propios vecinos -a los que en algunos casos le cuesta denunciar- como al propio árbitro que debe cuidar que se cumpla la ordenanza, la Gerencia Municipal de Urbanismo, que parece que ya ha pasado del "que viene el lobo, que viene el lobo" a empezar a comerse -cual perfecto lupus- a esas ovejas grises o negras de la convivencia.

El Ayuntamiento debe velar por impedir la competencia desleal de los hosteleros

Dios me libre de generalizar, muchos son los hosteleros -ovejas blancas a las que respeta el lobo- que se esfuerzan por cumplir la normativa, que aprueban esa asignatura pendiente del control del número de veladores que sacan a la calle. Pero también algunos actúan como ovejas grises o negras dependiendo del grado de incumplimiento de la norma. Por ejemplo, aquellos que tienen licencia para una decena de veladores y acaban sacando una treintena a la calle, con la competencia desleal que esto supone para los que cumplen estrictamente la normativa y ocupan la vía pública tan sólo con las mesas y sillas que están pagando. Obviamente, es obligación del Ayuntamiento velar por que no se dé esa competencia desleal, aunque eso pueda suponer que peligran votos. Y es que gobernar significa en muchas ocasiones tomar decisiones que pueden parecer impopulares, pero que no son otra cosa que obligar a que se cumpla la normativa.

A muchos les sorprendió el penúltimo capítulo de este culebrón hostelero-vecinal, la retirada hace tan sólo unos días de 80 bases de sombrilla, 15 mesas y 30 macetones en las zonas de San Hipólito, la Corredera, el Bulevar del Gran Capitán, la Ribera y Colón. Urbanismo informó de que actuó haciendo cumplir el decreto firmado el pasado mes de abril sobre la obligación de retirar del espacio público el mobiliario y material relacionado con la terraza una vez finalizado el horario autorizado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.e) de la Ordenanza de Veladores. Con esta medida, el "que viene el lobo, que viene el lobo" parece que ya empieza a ser historia y lo parece también desde que Urbanismo empezó a delimitar con cinta adhesiva -comenzando por la zona Centro- el espacio en el que cada establecimiento puede colocar sus veladores, una medida que pronto llegará a otras zonas de la ciudad, como la avenida de Barcelona, en la que las aceras parecen ríos de sillas y mesas.

Al-Zahara considera insuficiente la acotación de espacios que está realizando Urbanismo y defiende que en la vía pública siguen mandando los incumplidores, los que no pagan su ocupación y los que no respetan la convivencia. En unos días se volverá a reunir la Mesa de Veladores. Sea como sea, aún queda camino por andar.