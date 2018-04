Las cuentas del "éxito" o del "engaño"

Si el partido al que se representa está en el Gobierno central, las cuentas son estupendas. Pero si se pertenece a un partido de la oposición, los presupuestos para Córdoba siempre son los peores. Son dos caras de la misma moneda que, como todo en la vida, cada año se repite cuando el titular de la cartera de Hacienda -en este caso, Cristóbal Montoro- presenta las cuentas generales del Estado, y de las que nadie se queda contento del todo. En el caso de Córdoba, la provincia contará con 81,9 millones, lo que supone un incremento del 41,7% con respecto a 2017, cuando se situó como la provincia con menos inversión de España al consignar el Estado solo 57,8 millones de euros.

Partiendo de esa base, las posiciones están encontradas y los diferentes partidos ayer se afanaron en calificar, según sus pareceres, las cuentas de 2018 para las que, a fin de cuentas, el Gobierno central necesita el apoyo de cinco votos en el Congreso de los Diputados y poder aprobarlos. Pues bien, en el PP está en el lado de las palmas y su presidente en Córdoba, Adolfo Molina, consideró que es "un éxito" que en proyecto aparezca la conversión en autovía A-81 de la carretera N-432 después de que el anterior Gobierno socialista de Zapatero lo metiera en un cajón". Así, alabó el proyecto de los presupuestos para la provincia, porque "recogen la inmensa mayoría de los proyectos que estaban pendientes". Molina pidió a "los mismos que han cogido la pancarta cada vez que ha habido un accidente trágico o mortal, que ahora tienen la oportunidad con su voto de permitir que la conversión en autovía de la N-432 sea una realidad". "De lo contrario estarán dando la espalda a Córdoba y a este proyecto vital para la provincia", indicó y aseguró también que estas cuentas son "las más sociales de la historia". Molina anotó que "incluyen la rebaja del IRPF para rentas bajas, la subida del 3% de las pensiones mínimas y del 2% las de viudedad, el incremento salarial para funcionarios públicos del 1,75%, la mayor oferta pública de empleo, la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Mientras, en las filas del PSOE el discurso, como es de esperar, fue totalmente contrario. El encargado de ofrecer la opinión de los socialistas fue su secretario general, Antonio Ruiz, quien calificó de "ficticio" el incremento reflejado en el proyecto de los presupuestos y aseguró que las cuentas, además, son "un engaño a la ciudadanía". A pesar del notable aumento económico reflejado en el anteproyecto, para el también presidente de la Diputación "se trata de un incremento ficticio porque la partida que más ayuda a este aumento es la relativa al baipás de Almodóvar del Río, un nudo de conexión de la alta velocidad que, precisamente, evitará el paso por Córdoba de trenes entre Málaga y Sevilla". En esta misma línea, incidió en que estos presupuestos "no sacan a Córdoba de la situación en la que año tras año la ha sumido el PP". "Una vez más, queda claro que los cordobeses no somos una prioridad para el Gobierno de Mariano Rajoy, porque estas cuentas son un engaño para la ciudadanía cordobesa, no ayudan al crecimiento económico de nuestra provincia y frenan la igualdad entre territorios", sentenció.

En contraposición con el mensaje lanzado por el presidente del PP, Ruiz indicó que el Gobierno central "vuelve a olvidarse del desdoblamiento de la N-432 y su conversión en autovía". No obstante, en las cuentas sí que aparecen partidas por 1,2 millones de euros para ello, aunque a su juicio "esa cantidad no da solución a uno de los grandes problemas de nuestra provincia". Por todo ello, Ruiz consideró que "estos presupuestos no cumplen con Andalucía, no cumplen con Córdoba y lo peor de todo es que no cumplen con las personas".

Desde IU, su coordinadora local, María José Liñán, también lamentó las cuentas. "No es de recibo, ni se lo merece la ciudadanía cordobesa, que siendo una de las capitales de provincia más castigadas por el desempleo, con un 25%, y con más personas en riesgo de exclusión social, alrededor del 45%, el Gobierno siempre nos sitúe en la cola en inversión por habitante". Para Liñán, el Ejecutivo central con estas cuentas , "una vez más, pone de manifiesto que el PP", representado en Córdoba por su portavoz municipal y candidato a la Alcaldía, José María Bellido, "se mofa de los cordobeses". "Está claro que para el PP Córdoba y su provincia no está entre sus prioridades", anotó.