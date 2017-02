El cuarteto de Córdoba pasa a cuartos en el COAC de Cádiz

El cuarteto de Córdoba, Pesadilla en España, de David Reyes, ha conseguido pasar a cuartos del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC) y actuará en la sesión de esta noche. En el camino se han quedado los otros tres grupos cordobeses que habían acudido al certamen: Una comparsa histórica, de Rafa Cámaras; la chirigota de San Lorenzo con Los que vienen como anillo al dedo; y la chirigota Los marisoles, con letra de David Amaya y José Manuel Prieto. Ninguno de ellos ha conseguido la puntuación necesaria para el pase a cuartos.

De estos tres no clasificados, Una comparsa histórica obtuvo 153 puntos, mientras que el corte en su modalidad quedó en 177. Por su parte, Los que vienen como anillo al dedo logró 150 puntos y Los marisoles 142; y el corte en chirigotas estuvo en 170.

De esta forma, el cuarteto de Córdoba concursará esta noche en la fase de cuartos en el Gran Teatro Falla antes del descanso en una primera sesión que abrirá el coro La torre del reloj. El resto de agrupaciones serán la comparsa OBDC, La última flor; la chirigota Gora ke hay, partido independentista de Kay; las comparsas No me toques las bolas y La azotea; la chirigora No valemo un duro; la comparsa La afición y la chirigota Los pastelitos, que cerrará la sesión.

Este año el cuarteto de Córdoba traslada al espectador hasta un restaurante a cuyo chef le gusta demasiado el alcohol y que visita Alberto Chicote. Su anterior participación en Cádiz fue en 2014 con Diga melón.