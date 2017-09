Los críticos del PSOE no logran los avales pero impugnarán el proceso

Parecía que sí, pero al final no. Las primarias para la Secretaría General del PSOE de Córdoba tendrán a un único candidato, el actual secretario de Organización y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz. Ruiz es el único que, según la Comisión de Garantías de las primarias, ha conseguido y superado (2300 en total) el número de avales necesarios para optar a la candidatura -se precisaba el apoyo del 20% de la militancia, unos 810 avales-. Por lo tanto, la otra candidata, la sanchista Teba Roldán, queda fuera de la pugna por el liderazgo del PSOE cordobés que aún conserva Juan Pablo Durán. Parecía que Roldán sí conseguiría los avales. Es más, poco después de las 12:00 de ayer, hora límite para presentar los apoyos, la candidata más cercana a Pedro Sánchez mostraba su alegría por haber conseguido el número de avales necesarios, hasta 857 respaldos.

Sin embargo, el Comité de Garantías, según informó la propia Roldán a el Día, echó para atrás 112 sus avales, alegando que no eran válidos. Roldán se quedó a la postre con 739 y fuera, al menos en principio, de la carrera por la Secretaría General de los socialistas cordobeses. Según explicó la socialista a este periódico, su equipo impugnará el conteo de los avales, que se extendió ya pasadas las 21:00, cuando en el resto de provincias andaluzas, donde también se celebrarán primarias, se sabían los resultados a primera hora de la tarde. Los motivos alegados por el Comité de Garantías para no dar por válidos algunos de los avales, explicó Roldán, fueron, por ejemplo, "que no se entendía bien el DNI". La impugnación vendrá también dada por el hecho de que la candidatura más cercana a Sánchez entiende que no se ha cumplido debidamente la cadena de custodia de los avales. El plazo para la presentación de recursos acaba el próximo miércoles, plazo final para la declaración definitiva.

De quedar las cosas así, es decir, si finalmente se determina que Roldán no ha conseguido los avales necesarios y que el único que lo ha hecho es Ruiz, el presidente de la Diputación será automáticamente secretario general de los socialistas de Córdoba. Así lo detallaron fuentes socialistas a este periódico que especificaron que al haber un único candidato, no se celebraría la votación (prevista para el 1 de octubre). Por lo tanto, el décimo cuarto Congreso Provincial del PSOE de Córdoba tendrá como único fin designar a los miembros de la Ejecutiva (donde se prevé que entre la delegada de la Junta, Rafaela Crespín, tras dar marcha atrás cuando quería presentarse a las primarias) y también a los representantes de los comités Director y Provincial.

La carrera de Roldán hacia estas primarias ya nació con mal pie. La sanchista y su equipo defendieron a capa y espada que el requerimiento de avales debía situarse en un 3% -porcentaje que se determinó en el 39 Congreso Federal del PSOE- y no en un 20%, que es finalmente el que decidió el Comité Provincial. La activa participación de la militancia era el objetivo de Roldán al solicitar ese porcentaje. La candidata defendía con ello que no era, por lo tanto, porque no pudiese conseguir más apoyos. Mientras Roldán era la candidata de Pedro Sánchez, Ruiz venía respaldado por el aparato y en la línea de Susana Díaz.