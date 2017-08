La creación de empresas se frena y cae un 7% en el primer semestre del año

El hecho de que se haya puesto freno a este ritmo ascendente en el movimiento empresarial no tiene por qué ser una mala noticia, sino que la situación se haya estabilizado después de unos años de mejora de la economía que ha propiciado un mayor optimismo entre los emprendedores. No obstante, sí es un dato a tener en cuenta en el caso de que el año también concluya con menos actividad empresarial. Sí que resulta más preocupante que, como también incluye el informe, se haya incrementado el número de empresas que se han disuelto en los primeros meses del año. Así, entre enero y junio de 2017 tuvieron que cerrar sus puertas 165 negocios en Córdoba. Se trata de la mayor cifra desde de 2013, cuando un total de 196 industrias desaparecieron entre enero y junio. La mayoría de las empresas ha optado por la disolución de manera voluntaria, según los datos del INE.

Autónomos durante más de cinco años

La mayoría de las empresas que se crean en Córdoba son por parte de autónomos que se constituyen como firma de manera individual o, como mucho, tienen un par de asalariados a su cargo. El perfil del autónomo recopilado por el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) refleja que de los 51.146 trabajadores por cuenta propia que tiene contabilizados el Régimen del Trabajador Autónomo (RETA), 42.068 forman ellos solos su propia empresa, es decir, el 82%. Pero es que hay más, porque el siguiente grupo más numeroso es el que sólo tiene un asalariado a su cargo, con 4.754. También hay 1.904 autónomos que cuentan con dos empleados en su empresa. Y a pesar de que la mayoría de los emprendedores no tienen trabajadores en sus negocios, hay otros aspectos que contribuyen a depositar esperanzas en el sector. Uno de ellos, quizá el más importante, es la antigüedad de las empresas de autónomos en la provincia. En Córdoba, casi un 58% de los autónomos tiene un negocio con cinco o más años de vigencia, lo que implica una consolidación que durante la crisis no se ha visto. Entre 2007 y 2014, la apertura de nuevas empresas ha ido a la baja y aquellas que se constituyeron no supieron capear bien el temporal. Sin embargo, los datos cordobeses demuestran que el mantenimiento es posible y ese 57,8% de negocios de autónomos con más de cinco años lo hace latente. Además, también es alto el porcentaje de este tipo de empresas que cuenta con entre uno y tres años de antigüedad, hasta el 18,7%, y de tres a cinco, el 9,5%. Durante estos años se han desarrollado políticas que han contribuido, al menos, a estabilizar el empleo autónomo como, por ejemplo, a la tarifa plana establecida para dar entrada en el sistema y que en un primer momento tuvo límite de edad pero que se extendió a todo el mundo, algo a lo que también añade el beneficio que suponen las bonificaciones a la contratación. También quedan otras cuestiones pendientes como la flexibilización en los pagos para este colectivo.