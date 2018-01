Las cosas importantes

Como diría la compañera Araceli R. Arjona -grande- me pongo de antemano el casco por la que me pueda caer, pero esta semana no me sale escribir de otra cosa y tampoco es que Capitulares haya dado para mucho. Me refiero a las noticias vinculadas con las mujeres que hemos conocido a todos los niveles. Por un lado, el Ayuntamiento quiere incluir en las bases de la Feria -algo para lo que ya va tarde- medidas que puedan luchar contra las agresiones sexuales, aunque da la sensación de que el trabajo finalmente se va a quedar en una prohibición a la cosificación de las mujeres y a la utilización del colectivo femenino como reclamo, que ya es algo. Por cierto, que esto lleva ya años apareciendo en las bases.

Hay que tener en cuenta que otras muchas ciudades ya han adoptado o están tomando medidas para evitar episodios de violencia de género en las fiestas populares, por lo que en esta caso no seríamos ni siquiera pioneros. En pleno debate sobre estas medidas oímos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decir que "no es el momento" de hablar de la brecha salarial y que no es su competencia. Prácticamente a la misma vez tenemos conocimiento de la cena que se marcaron más de 300 empresarios de Londres en la que recaudaron fondos para niños desfavorecidos y aprovecharon para irse de fiesta con 130 camareras-azafatas a las que toquetear. Un escándalo, se mire por donde se mire, que da buena cuenta de que aún estamos en la Prehistoria en esto de la igualdad.

Ya no podemos aceptar más la frase de que hay cosas más importantes que la igualdad

Otro de los ejemplos, aunque ya de hace más días, ha sido el de la campaña de la Junta de Andalucía en la que declara la guerra a los piropos, claro que sí, cuando estos son pronunciados de manera agresiva e intimidatoria. Y es que no falla. Cualquier iniciativa de este tipo se trata con exageración, de manera despectiva y hasta ridiculizándola y se echa mano de la recurrente frase: hay cosas más importantes de las que ocuparse. Por eso no sé cuándo llegará el momento de tratar este asunto como uno de los importantes, incluirlo en la agenda al mismo nivel que la economía, el urbanismo, el empleo y dejar así de ser unos hipócritas que sólo guardamos un minuto de silencio cuando se produce un asesinato o encabezamos las manifestaciones cada noviembre. Es cierto que las mujeres ya no tenemos que pedir que nos dejen votar, ni necesitamos el permiso de los maridos para abrir una cuenta bancaria, también nos dejan ya conducir. Es verdad. Gracias.

Pero es que hay otras muchas cuestiones pendientes, actitudes interiorizadas, asumidas como normales que son las que mantienen el machismo y que, en algunos casos, derivan en acoso, intimidación, maltrato psicológico, físico, violaciones, agresiones y hasta la muerte. ¿Es esto importante? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que sólo impulsando medidas desde la base quizás, dentro de diez o 20 años, podremos ver algún mínimo avance?

Muchas de las cuestiones que hoy se consideran normales en su día no lo fueron. ¿Quién se ponía el cinturón hace 20 años? ¿Cuál era la tasa de donación hace tres lustros? Para lograr ese cambio se han sucedido campañas de sensibilización que en su momento fueron polémicas y hasta habría quien no consideraba estas causas importantes, pero ahoa salvan muchas vidas.

Firmamos un pacto por la violencia de género pero luego criticamos cualquier medida que se pueda articular para darle cumplimiento y con la eterna excusa de que tenemos que resolver asuntos más importantes. Sinceramente, educar a personas libres en igualdad y salvar vidas es uno de los objetivos más importantes que se me ocurren.

Y dicho todo esto, casco en la cabeza, aclaro que sí, soy feminista, pero de las que no odia a los hombres -ni mucho menos-, de las que se pone tacones y se pinta los labios. Ah, y una feminista feliz. Poner el acento en la anécdota y no en el fondo de lo que hacen los colectivos feministas está ya muy visto y cansa. Esto va de otra cosa, de igualdad, y aquí todos deberíamos ser feministas.