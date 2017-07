El 3% de los cordobeses está en riesgo de perder el control sobre el juego

Anuncios que bombardean los partidos de fútbol, publicidad en horario de máxima audiencia y grandes ídolos de masas como marca visible del producto. Así se presentan las nuevas plataformas de apuestas. Miles de opciones para compaginar otros tantos partidos, fácil acceso, dinero online... Las apuestas en conocidas páginas crecen y crecen cada día y las asociaciones que tratan la adicción al juego lo llevan advirtiendo desde hace mucho tiempo. En estos momentos, en torno al 3% de la población cordobesa está en riesgo de perder el control sobre el juego, y los más vulnerables son los jóvenes y los adolescentes.

Así lo relata a el Día el presidente de la Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación (Acojer), Salvador Secilla, que explica todas las peticiones que se han hecho llegar a la Administración para que tome cartas en el asunto y limite la cantidad de publicidad y anuncios que aparecen de apuestas en internet. El problema crece además, explica Secilla, si se tiene en cuenta que parte de la población más vulnerable son los jóvenes, algo que queda constatado al comprobar que Acojer trata a varios menores. El año pasado, hasta el 30% de las atenciones que prestó Acojer fue a personas con adicción a los juegos online.

En lo que va de año, Acojer ha atendido a más de 300 personas, que podrán llegar hasta el medio millar una vez finalice el ejercicio. El presidente de la asociación expone que el 80% de todas esas atenciones se centran en cordobeses de entre 20 y 30 años. Muchos de ellos, hasta 210, son hombres, por algo más de un centenar que son mujeres.

Respecto a esa adición a los juegos online -que van desde la ruleta hasta las apuestas pasando por el póker-, Secilla explica que los jóvenes emplean todo tipo de peripecias para conseguir dinero "donde no lo hay". Muchas de las familias que han acudido a Acojer lo han hecho a raíz de avisos en cuentas bancarias, al darse cuenta los padres de que les faltaba dinero y descubriendo que habían sido sus propios hijos los que se lo habían robado.

Desde Acojer entienden que el Gobierno no toma cartas en el asunto porque esta adicción hace incrementar las arcas económicas. Según Secilla, el país se embolsa tanto dinero a través de estas apuestas que las mismas podrían llegar a suponer hasta el quinto ingreso para la economía del país. Además recuerda que en un primer momento la campaña contra el tabaco, por ejemplo, no existía, a pesar de tratarse de otra gran adicción. La teoría de Secilla es que el coste del tratamiento sanitario por problemas relacionados con el tabaco es tan costoso que ahora sí conviene lanzar campañas contra el mismo.

Sea como fuere, lo que sí preocupa a Acojer es el problema social que este tipo de páginas puede generar. Secilla recuerda que el problema del ludópata se mantiene en el tiempo, como el alcoholismo, "es crónico, de por vida", si bien la tasa de curación (porque la ludopatía es una enfermedad) de Acojer es del 90%. Entra en juego, eso sí, que muchos pacientes abandonan el tratamiento después de la primera o la segunda sesión, porque en éstas ya sienten que la cosa ha mejorado, si bien el tratamiento tiene que completarse para poder terminar con la adicción con todo el éxito posible.

Pero las apuestas en internet no son la única adicción que trata esta asociación, que además fue pionera en España cuando nació. En Acojer asisten todo tipo de patologías, tanto al juego, como al móvil (también muy presente en la población más joven), las compras compulsivas o incluso el sexo.

Por ejemplo, esa adicción al móvil, que en muchas ocasiones parece una extensión más del cuerpo, Acojer lo trata desde la prevención, con charlas en centros educativos para advertir a los jóvenes de la problemática que puede surgir con esto (para lo que cuentan con el apoyo de la Diputación). Y es que, como advierte Secilla, el propio smarphone es el dispositivo que más se utiliza para después apostar online. Con el resto de ludopatías cuenta casos de personas que se han llegado a juntar con más de 100 pares de zapatos (algunos de ellos repetidos), quienes han llegado a perder su piso por tener deudas tras apostar a las tragaperras u otros que se han gastado hasta 3.000 y 4.000 euros en páginas con contenido sexual.

Antonio Benavente, de 63 años, es un fiel caso de adicción que se ha curado con éxito y ahora ayuda al resto. Es voluntario en Acojer, asociación de la que forma parte desde la junta directiva. Es uno de los encargados de recibir a quienes llegan por primera vez para someterse al tratamiento. Así llegó él a la asociación hace unos 12 años, los mismos que lleva rehabilitado. Estaba casado, con dos hijos que hoy tienen ya 33 y 37 años, a los que reconoce que "no he criado". Comenta su estado de enfado constante cuando jugaba, sin tiempo para otra cosa que echar dinero a las tragaperras, llegando incluso a querer discutir con su esposa para poder ir a la calle y jugar.

Pero Benavente es ahora un hombre que gracias a Acojer consiguió una nueva vida. A punto de jubilarse, ahora echa una mano en todo lo que puede y su principal función es la de recibir a aquellos que vienen por primera vez. Cuenta que hace unos días se acercó a Acojer un chaval con 18 años acompañado de su madre y de su padre, que también había tenido problemas con el juego.

Desde Acojer recuerdan que la clase social no influye en la adicción. Sí es cierto que la crisis potenció la apuestas, tanto a nivel online como presencial, pero las personas que acuden a la asociación son de todo tipo de estamentos sociales. Secilla habla desde empresarios y políticos hasta padres de familia sin muchos ingresos. Lo que sí influye, aporta, es la autoestima, "la persona débil que no sabe decir que no" es la más tendente a poder caer en algún tipo de adicción.

Secilla reserva un apartado especial además para los familiares, "que sufren tanto los síntomas como los enfermos". Es en los "acompañantes" donde recae la gran labor del tratamiento, tanto que en las cifras de Acojer también se incluye a la familia, que participa en los procesos grupales.