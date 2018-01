Los cordobeses gastarán una media de 92 euros en las rebajas

Algo más de 92 euros. Esto es lo que se prevén gastar los cordobeses en las rebajas, un periodo de descuentos que arranca oficialmente mañana pero que en muchos comercios se ha adelantado ya. El dato lo ofreció ayer la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), una organización que recomienda hacer más caso de la razón que de los impulsos en este periodo de descuentos. Los cordobeses, no obstante, no serán de los que más gasten en Andalucía, puesto que a la cabeza está Almería, cuyo presupuesto es de 111 euros de media, mientras que Málaga se sitúa en segundo lugar ya que cada malagueño tiene previsto invertir 104 euros en compras durante las rebajas. Córdoba se ubica en la zona media de la tabla y prácticamente en los mismos niveles que la media andaluza, fijada en 93 euros según los datos de la UCA. Estos años atrás las rebajas dejaban datos bastantes inferiores a los que se contabilizaban antes de la crisis, pero parece que se comienza a perder el miedo y ya no cuesta tanto rascarse el bolsillo. De hecho, los datos del año pasado demuestran que los cordobeses se gastaron unos 68 euros en las rebajas, por lo que el crecimiento es significativo según los datos de la UCA.

¿En qué se gasta el dinero? Fundamentalmente, en ropa. El textil acumula prácticamente la mitad del presupuesto que se destinará a las compras en rebajas. En el caso de Córdoba, de los 92 euros previstos al menos 46 irán para ropa. Hay un segundo apartado que también acumula parte de las compras como es el hogar, las nuevas tecnologías y el ocio, donde los cordobeses invertirán una media de 27 euros. Precisamente en este apartado Córdoba sí está a la cabeza, sólo por detrás de Almería, lo que significa que son muchos los que esperan al periodo de rebajas para comprar alguno de los aparatos electrónicos de los que está pendiente. El último sector que acapara parte del gasto el de calzados y complementos, donde se invierte de media 19 euros.

Un dato digno de mención para la UCA es que en estas rebajas más del 20% de los encuestados indican su intención de realizar sus compras online o, al menos, consultar y comparar precios a través de internet. Un tercio de los preguntados indica además que ya realiza compras de rebajas a través de las plataformas de comercio electrónico y un 40% señala que realiza compras por internet de forma habitual todos los meses del año. En este sentido, el 90% de las tiendas online ha indicado que prevé un crecimiento de sus resultados respecto a las rebajas de 2017, calculando un crecimiento de sus ventas por encima del 10%.

Buena parte de los comercios de la ciudad llevan varios días ofreciendo importantes descuentos que alcanzan en algunos casos hasta el 70%. No obstante, según la UCA, son muchos los consumidores que siguen considerando el inicio de las mismas al acabar las fiestas, por lo que el domingo -que abrirán los comercios para dar el pistoletazo a las rebajas- será el primer día oficial de los descuentos.

Con la campaña de Navidad ya pasada, una de las más importantes de todo el año para el comercio, ahora queda esperar para observar el comportamiento de los cordobeses durante estas rebajas tradicionales. El sector confía en que pueda ser un revulsivo para sus cuentas, pues en esta época se concentra gran parte de las ventas anuales.