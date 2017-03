Los cordobeses cobran más de 1.000 euros menos al año que al comienzo de la crisis

Los sueldos de los cordobeses comienzan a repuntar, aunque muy levemente. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, correspondientes a 2015, la renta media anual en Córdoba es de 13.423 euros, un 2,4% más que en el ejercicio anterior. Sin embargo, esta cifra aún está muy lejos de los techos alcanzados al inicio de la crisis. En 2008, los cordobeses percibían 1.074 euros más al año que ahora y, en comparación con 2009, hasta 996 euros más. Importante es también la brecha salarial en función del género. Mientras que los hombres cuentan con una renta media anual de 14.966 euros, las mujeres perciben 11.536 euros, casi 3.500 euros menos que los trabajadores masculinos y más de 1.887 euros por debajo del promedio de la provincia de Córdoba. Sí es cierto que esta diferencia ha disminuido con los años. En 2009, los hombres cobraban de media hasta 4.489 euros anuales más que las féminas. Esta reducción se debe a que la caída de las rentas de los varones ha sido mayor que la de sus compañeras. En los últimos ocho años, ellos han sufrido un recorte del 10,7% en su sueldo, mientras que el de ellas ha subido en un 0,76% en el mismo periodo.

Tanto el volumen total de rentas salariales que se cobran en la provincia de Córdoba, y en Andalucía en general, como el número de personas que las perciben han experimentado fuertes caídas desde 2008 hasta 2013. El número de cordobeses asalariados era de 307.553 en 2013, lo que implica un crecimiento del 2,3% en 2015, pero continúa por debajo de los 337.757 asalariados de 2008.

Desde las organizaciones sindicales destacan las negociaciones de los convenios colectivos llevadas a cabo entre 2013 y 2014 como una de las causas que ha permitido esa leve mejora salarial. No obstante, advierten de la caída del sector industrial y del auge del turismo y del sector servicios, caracterizados por empleos precarios, salarios bajos y fraudes en la contratación, además de el revés que para el empleo supone la temporalidad de otro de los puntos fuertes económicamente hablando en Córdoba, el campo.

Los sindicatos destacan que en Andalucía en general se está viviendo una pequeña burbuja en el sector turístico. Es más, el secretario provincial de UGT, Vicente Palomares, por ejemplo, ha referido en más de una ocasión que la economía de la ciudad no puede depender del turismo, un sector estacional. Sin industria no hay futuro", algo que comparten desde la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y del también sindicato CCOO. Otra vía que reclaman los sindicatos en general en Andalucía es el apoyo financiero para la rehabilitación y la eficiencia energética de los edificios, lo que permitirá a los profesionales de la construcción reincorporarse al mercado laboral.

Según la Agencia Tributaria, el sector con el salario medio anual más bajo en la provincia de Córdoba es el de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (3.709 euros). En el otro extremo, liderando la lista, se encuentran las entidades financieras y aseguradoras (29.729), seguido del sector de la industria extractiva, energía y agua (26.818), y, en tercera posición, la información y las comunicaciones (20.403). El montante total de rentas salariales pagadas en Andalucía en 2015 ascendió a 46.747 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,1% respecto al año anterior, pero, de nuevo, continúa estando a gran distancia de los 49.604 millones de euros en 2011, antes de la última reforma laboral (-5,8%). El saldo es aún más negativo si se toma como referencia el nivel máximo alcanzado de 53.934 millones de 2008, lo que implica una merma del 13,3%, según los últimos datos de la Agencia Tributaria.

El 60% de la población asalariada de Andalucía no llega a mileurista y casi la mitad (46,4%) percibe rentas salariales inferiores a los 648,60 euros mensuales del Salario Mínimo Interprofesional (SIM), según desvela el borrador Rentas salariales en fuentes tributarias elaborado por CCOO. "El dato es demoledor", manifiesta Carlos Aristu, de dicho sindicato.

El descenso de los salarios ha sido en Andalucía más intenso que en el resto del territorio nacional y el salario medio de la comunidad es ya un 21,5% inferior a la media nacional (Territorio de Régimen Fiscal Común). Los niveles más bajos de España corresponden a provincias andaluzas, siendo Huelva y Jaén las provincias con las rentas más bajas de todo el país.

En el caso particular de Córdoba, el salario medio anual (13.423 euros) se sitúa casi 50 puntos por debajo de la media nacional y es casi un 29% que el de la media andaluza.

Carlos Aristu, de CCOO, alerta de que la recuperación del poder adquisitivo perdido "no es sólo una cuestión de justicia", sino que "resulta imprescindible para que la economía fluya". "Si los trabajadores no tienen dinero, no consumen, el dinero no se mueve y no hay liquidez", explica. El delegado sindical cree esencial un cambio de actitud por parte de los empresarios. "Actualmente se están negociando los convenios colectivos del campo y la hostelería y no se atisba un posible acuerdo. Esto puede crear una gran conflictividad social y movilizaciones, especialmente en el sector del campo antes del verano", reconoce. "Los empresarios aprovechan la reforma laboral, que le da mucho poder, para imponer la congelación de los salarios. Muestran una actitud ultraliberal y pretenden, incluso, restricciones al derecho de huelga", asegura Aristu, quien considera que "nos quieren pobres y, además, calladitos".

Las prestaciones por desempleo también han sufrido un importante descenso en los últimos años y, a diferencia de lo que ocurre con las rentas salariales, las percepciones de los parados no han dejado de caer desde 2013. Según los datos de la Agencia Tributaria, en 2015 (últimos datos disponibles), había 127.530 desempleados en Córdoba y la percepción media era de 3.064 euros al año. Dos años antes, recibían 3.525 euros de media al año y había 138.036 desempleados. Sí han subido, sin embargo, las pensiones. En 2008, los pensionistas cordobeses percibían una media de 9.566 euros al año (había 174.931 pensionistas), mientras que en 2015 esta cifra alcanzó los 11.515 euros (con 182.940 pensionistas).