El convenio con Defensa para Caballerizas sigue pendiente de la prórroga

El convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa por el que se regula la cesión de Caballerizas Reales cumplió el pasado 5 de marzo y aún está pendiente de la prórroga que solicitó el Consistorio. A día de hoy no hay ningún documento que acredite que el acuerdo sigue en vigor, a pesar de que la intención de Defensa es prolongarlo, según ha podido saber este periódico. Oficialmente, no ha llegado todavía el informe que vuelva a regular la situación entre las dos administraciones y el inmueble. El actual convenio, ya caducado, permitía la cesión de Caballerizas a una a una entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de desarrollar "un espectáculo ecuestre". De esta manera, y aunque no se citaba expresamente, la intención era regularizar en cierta manera la situación de Córdoba Ecuestre. Sin embargo en estos momentos, y tras haber cumplido el plazo de vigencia del protocolo de intenciones, surgen dudas de las condiciones en las que se ocupa este espacio, sobre todo después de que el secretario del Pleno, Valeriano Lavela, dejara constancia de la necesidad de establecer un plan municipal que regule la cesión de espacios públicos en la ciudad.

Lo cierto es que la formación ecuestre siempre ha pedido más estabilidad para su situación y el Ayuntamiento ha tenido dos años para negociar un convenio con Defensa, un tiempo que ha pasado sin llegar a ningún acuerdo. En este tiempo estaba previsto que se culminara el proceso administrativo para adquirir Caballerizas y tenía que hacerlo porque, según se establecía en el documento firmado, quedaría sin efecto la autorización para la cesión de uso y el gobierno municipal tendría que asumir la gestión del inmueble en las mismas condiciones que el anterior convenio, fechado en 2001. Para hacerse con la propiedad se fijó un itinerario. El protocolo de intenciones planteaba un nuevo convenio para decidir el futuro de la Farmacia Militar y del antiguo Cuartel de la Trinidad -la Zona Militar-, de manera que la Gerencia Municipal de Urbanismo promueva "las figuras de planeamiento precisas" que permitan un uso lucrativo del inmueble. Con este convenio urbanístico quedaría sin efecto el que se rubricó en su día entre Defensa, el Ayuntamiento y la Universidad y en el que se planteó la posibilidad de que la Zona se convirtiera en una sede de la Facultad de Filosofía y Letras.

Defensa prevé que con las plusvalías que se generen como consecuencia del nuevo uso y la rehabilitación del antiguo cuartel se pague Caballerizas. Si esto no fuera suficiente, el Ayuntamiento tendría que aportar en metálico o mediante propiedades el resto y, si la diferencia fuera a favor del Consistorio, el Ministerio tendría que compensarlo. La idea de Defensa era ubicar un hotel en la Zona porque, al parecer, había empresas interesadas.

En su momento, el Consistorio apostó por adquirir la totalidad de la Zona para el desarrollo de un programa que consistía en la construcción de un gran aparcamiento en la zona centro y una biblioteca pública. La falta de acuerdo entre Defensa y el gobierno municipal impidió una operación en la que perdió interés el Ayuntamiento por la construcción del aparcamiento del Paseo de la Victoria, la biblioteca de Lepanto y el desarrollo de un equipamiento similar en los jardines de Agricultura.

El Consistorio también estaba interesado en adquirir la Farmacia para sus proyectos en Lepanto, pero lo cierto es que no se ha producido ningún avance en este asunto.