El ceiA3 consigue un proyecto europeo H2020 para el fortalecimiento de redes sobre Bioeconomía

El Campus de Excelencia Agroalimentario (ceiA3), que lidera la Universidad de Córdoba, ha sido beneficiario del proyecto Boosting European citizens knowLedge and awareness of biOeconOMy research and innovation (Bloom), que financia la Comisión Europea en su convocatoria 2017 de Reto 2 de Horizonte 2020. Se trata de una acción de coordinación y apoyo, cuyo consorcio está formado por socios de Austria, Polonia, Bélgica, Holanda, Alemania, Finlandia y Suecia. El coste total del proyecto es de 2,4 millones de euros y se ejecutará en 36 meses.

El proyecto, liderado por instituto científico Zentrum für Soziale Innovation GmbH de Austria, persigue el establecimiento de diálogos abiertos entre universidades, ciudadanos, redes de innovación, sector privado y administraciones públicas en torno a la bioeconomía. La iniciativa, además, contempla la creación de cinco nodos regionales que contemplarán la realización de diversas actividades que incrementen la participación ciudadana y el vínculo con las universidades, a través de actividades de divulgación de diversa índole.En el proyecto Bloom también participa como colaborador la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, con quien el ceiA3 desarrollará acciones conjuntas en la comunidad de agentes implicados en el desarrollo del proyecto, de forma que se alinea con otras iniciativas que ya se están llevando a cabo el Ejecutivo autonómico.