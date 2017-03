El conflicto de los veladores rompe Hostetur un mes después de su creación

Fue el 7 de febrero, hace poco más de cinco semanas, cuando nació Hostetur, la Asociación de Hostelería y Turismo de Córdoba. Una nueva organización que surgió tras la fusión de las ya extintas Hostecor y Córdoba Apetece; esta última se constituyó hace apenas tres años. Ambas entidades acordaron integrarse en una nueva organización patronal que asumía la representación única del sector en el ámbito institucional, sindical y en el diálogo social. En la presidencia se quedó Francisco de la Torre, mientras que en la vicepresidencia, Alberto Rosales; el acuerdo establecía que la presidencia tendría una duración de cinco años: los dos primeros años y medio estaría al frente De la Torre y, a continuación, pasaría Rosales. La unión de Hostecor y Córdoba Apetece parecía entonces el paso definitivo que ambas daban después de numerosas actuaciones conjuntas en beneficio del sector. Sin embargo, esta buena sintonía y entendimiento se ha roto por completo, al menos, de momento.

La ruptura se produce como consecuencia del conflicto de los veladores y la gestión del Ayuntamiento. La patronal hotelera decidió en su día abandonar la mesa -creada por el Consistorio- por desavenencias con el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García. Así, junto a la Federación Provincial de Comercio acordaron dejar esta mesa "dado el interés municipal en anular su funcionamiento y las acciones de menosprecio a la hostelería que mantiene el Ayuntamiento", sentenciaron entonces. En todo este tiempo, el Consistorio ha intentado establecer puentes para que las dos organizaciones volvieran, pero hasta la fecha no ha sido posible. Y menos aún tras lo ocurrido ayer.

La junta directiva está integrada por tres miembros de Apetece y cuatro de Hostecor

El presidente de Hostetur, Francisco de la Torre, mantuvo un encuentro con Pedro García en un intento de negociación para que la citada mesa volviera a estar completa. Pues bien, la reunión se celebró y, según sus dos asistentes, todo fue bien. Así, Pedro García hizo una buena valoración de este encuentro y llegó a avanzar que "es muy posible que [la hostelería] vuelva" a la citada mesa. A su juicio, De la Torre "ha dado un paso muy importante", si bien anotó que antes de todo "hay que llegar a acuerdos". Mientras, De la Torre confirmó el citado encuentro en Capitulares y anotó que se produjo "sólo con el objeto de acercar posturas" entre ambas instituciones. Hasta aquí, todo bien.

Pero todo este buen entendimiento se disipó cuando intervino el actual vicepresidente de Hostetur, Alberto Rosales, quien remitió un incendiario comunicado de prensa en el que no deja títere con cabeza. La nota comienza así: "La junta directiva de la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostetur ) ha desautorizado la reunión que su presidente, Francisco de la Torre Luna, ha mantenido con el primer teniente de alcalde, Pedro García, al entender que es una decisión unilateral y carente de debate en este órgano de gobierno y así lo acordó en la reunión que celebró el pasado día 9". Para Rosales, que aparece como contacto de la entidad en la citada nota, el hecho de que De la Torre "haya hecho caso omiso a este acuerdo, tomado previamente a la cita, supone una deslealtad inadmisible que se resolverá en el seno de la asociación por los pertinentes cauces, ya que su decisión no ha tenido los intereses del sector como objetivo".

Pero aun hay más, porque en la nota se asegura también que por mayoría absoluta "la junta directiva de Hostetur desautoriza a su presidente, Francisco de la Torre Luna, por la decisión unilateral y carente de debate en este órgano de gobierno de aceptar una reunión con Pedro García sobre el tema de los veladores" y añade que "le advierte de que tiene el criterio contrario de la misma para su celebración". En este punto, De la Torre deja de representar la entidad, según la nota de Rosales, ya que la junta directiva "delega en el vicepresidente de Hostetur todas las acciones que en este tema deban desarrollarse, debiendo informar de las mismas al comité ejecutivo y a la junta directiva".

La junta directiva de Hostetur está integrada, hasta al momento, por siete miembros, de los que dos formaban parte de Córdoba Apetece, más la vicepresidencia de Rosales, y otros cuatro, que llegaban desde Hostecor.

Con todo ello, la nota continúa y endurece su mensaje, hasta el punto de que asegura que Hostetur "no contempla ningún contacto con el Ayuntamiento sobre el tema de los veladores hasta que no se recuperen las condiciones de cohesión, lealtad y disposición de acuerdo que caracterizó a la mesa creada en su día". Ante esta afirmación, Rosales incidió en que la organización hostelera "no dará ningún paso sobre este tema sin que se tenga en cuenta a Comercio Córdoba" y subrayó que "quienes hemos estamos en la etapa de entendimiento juntos, hicimos el recorrido juntos y nos salimos juntos, sólo juntos retomaremos el diálogo si se dan las condiciones".

La nota continúa describiendo el funcionamiento de la junta directiva de Hostetur que, según los estatutos, es "el órgano ordinario de gestión y dirección" y destaca que "ha acordado también por mayoría absoluta mandatar y autorizar a su vicepresidente a dirigir en exclusiva las relaciones de la asociación con todos los organismos y entidades públicas y privadas, debiendo informar de las mismas al comité ejecutivo y a la junta directiva". Es decir, que Rosales es la nueva voz de Hostetur, según esta afirmación. Al respecto, Rosales lamentó que la decisión de su presidente "pueda afectar al proceso de reforzamiento de la representación de la hostelería y el turismo de la provincia de Córdoba y que ásta haya sido provocada por un representante institucional cuya capacidad para ejercer de sátrapa está ampliamente demostrada y cada vez más comúnmente admitida".

La versión de Francisco de la Torre, de manera evidente, es diferente a la de Rosales. Así, en primer lugar aseguró que no le parece "lógico" esta actuación, al tiempo que centró su discurso en la junta directiva de Hostetur. A su juicio, en la junta directiva de la organización qué el mismo preside "hay irregularidades". De todos los integrantes, continuó, hay dos que llegaron de Córdoba Apetece "pero no son miembros de pleno derecho de Hostetur", por lo que esta junta directiva "queda invalidada". Así, explicó que esos dos miembros -de los que no concretó su identidad- "se cesan porque no son miembros de pleno derecho". "Nosotros no rompemos el acuerdo, pero sí tenemos que exigir que las personas que integran la junta directiva estén acorde a los estatutos", detalló. A última hora de la tarde, De la Torre remitió un mensaje en el que aseguró que es él "el único interlocutor y representante válido de Hostetur, como presidente conforme a la legalidad vigente". Mientras, la mesa de veladores espera.