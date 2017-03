El conflicto de la hostelería salpica y divide al clúster estratégico Fides

El conflicto que está viviendo el sector hostelero de la ciudad, con los responsables de las dos entidades que conformaron Hostetur -Hostecor y Córdoba Apetece- enfrentados, cerró ayer un nuevo capítulo de los muchos que parece que a esta paso va a tener el que promete ser un nuevo culebrón que tiene también como protagonista al Ayuntamiento.

Y es que, al final y de momento, la crisis del asunto de los veladores no sólo ha roto a la patronal Hostetur apenas un mes después de su creación, sino que también ha salpicado y dividido al clúster estratégico Fides, una de cuyas patas es Hostetur, que ha decidido abandonarlo, según anunció ayer el presidente de este colectivo hostelero, Francisco de la Torre. Fides -clúster estratégico nacido en enero de 2016- estaba hasta ahora compuesto, además de por Hostetur, por Comercio Córdoba y la Asociación Provincial de Agencias de Viaje de Córdoba. Este último colectivo se desmarcó ayer también de un comunicado firmado por Fides en el que el clúster lamentaba "que el Ayuntamiento se limite a ver pasar el tiempo y a hacer perder a la ciudad inversiones y oportunidades con su gestión turística". En el comunicado, firmado por el presidente de Fides, Rafael Bados, se le pide a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que cese al responsable municipal de Turismo, Pedro García, al que acusaba de gestionar de manera "sectaria y torticera". "La asociación se desmarca se desvincula totalmente de esa afirmación", sentenció el presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viaje, Antonio Caño.

Las Agencias de Viaje se desvinculan de las acusaciones de Fides respecto a GarcíaBados acusa a García de actuar de forma "sectaria y torticera" al frente de Turismo

Ayer, Fides criticó que el Ayuntamiento "se esté dedicando a ver pasar el tiempo en su gestión turística, mientras que la ciudad pierde inversiones para crear infraestructuras y generar riqueza, como ha sucedido con la rehabilitación del convento Regina, al tiempo que deja pasar oportunidades, como es el caso del espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos".

Según Bados, "el último tropiezo, que ha bloqueado la actuación en Regina, no es más que la constatación de un modo lamentable de entender la política, que deviene en encadenar fracasos por la ausencia de gestión, ya que todo va encaminado a la propaganda y la verborrea, sin que se llegue a hacer nada, como machaconamente la realidad está haciendo patente".

A la "paralización" de la actuación en Regina y al "enquistamiento" del espectáculo del Alcázar, Bados unió "el reciente intento de una actividad sobre moda flamenca en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV)", denunciada por la propia Fides y por Córdoba Ecuestre, "que no es más que la punta del iceberg de una programación preparada en unas circunstancias manifiestamente irregulares, como puso de manifiesto el informe de la persona titular de la Secretaría del Pleno". Ahora, según prosiguió, "un nuevo informe técnico, en este caso de la Intervención Municipal, ha desenmascarado, no ya la incapacidad del responsable de todo este entramado, el teniente de alcalde Pedro García, sino su manifiesta inutilidad para hacer algo que no se dirija al autobombo y a promocionarse en los cuatro puntos cardinales, que, si la alcaldesa no lo remedia con su destitución, terminará visitando en este mandato municipal, pero a costa de unos recursos públicos que, en su caso, se muestran absolutamente improductivos". Por último, Fides mostró su temor a que el modo de actuar "sectario y torticero de Pedro García termine tumbando uno de los referentes del turismo en la ciudad, como es el espectáculo de Córdoba Ecuestre en Caballerizas, ya que, no su incapacidad y su inutilidad, sino una clara mala fe, parecen estar abocando a ese destino la situación sobre el uso de esas instalaciones, cuando el teniente de alcalde debería pensarse su abstención en este tema, por poder estar incurso en las causas establecidas por la legislación para no decidir en temas en los que se tiene interés propio o familiar".

Inmediatamente, Caño respondió a este comunicado de Bados con otro en el que insistió en que Fides no le ha había consultado ni a él como presidente ni a la junta directiva de su asociación a la hora de emitirlo. "Estamos en total desacuerdo vertidos hacia Pedro García y entendemos que no se corresponden con los objetivos y las formas de esta asociación", puntualizó Caño.

Ayer también, el presidente de Hostetur emitió otro comunicado en el que expresó "mi pesar por el tono insultante" de las manifestaciones de Bados y del coordinador de Córdoba Apetece, Alberto Rosales, "hacia representantes políticos democráticamente elegidos y rechazo terminantemente que tales declaraciones se atribuyan a la representación de Hostetur, que defenderá siempre los intereses de sus asociados sin concesión alguna pero desde el diálogo y el respeto y lealtad institucional". De la Torre defendió que en ningún caso Hostetur puede servir "a intereses personales de nadie, sino única y exclusivamente a los de sus asociados y al interés general de la ciudad". Para finalmente, "y siempre dentro del marco estatutario de Hostetur", anunciar a que se procederá a su desvinculación "del citado autodenominado clúster estratégico Fides, por entender que sus intereses únicamente son los de algunos de sus miembros y no los colectivos a los que dicen servir".

Rosales insistió ayer en la necesidad de que De la Torre convoque una nueva reunión de la junta directiva de Hostetur "para explicar porqué se salta a la torera lo decidido en la pasada junta directiva del pasado día 16. Se reunió con Pedro García a título personal y sin avisar cuando se había decidido otra cosa y ahora resulta que decide unilateralmente que Hostetur se tiene que salir de Fides", sentenció.