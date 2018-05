El conflicto en la Policía Local provoca que se dejen de prestar algunos servicios

Llamadas al 092 que no se atienden o falta de agentes en los Patios. Esta es parte de la situación que vive la Policía Local después de que los agentes se hayan negado a hacer lo que se conoce como productividad y que supone trabajar de manera voluntaria para poder cubrir algunos picos de trabajo que se producen sobre los fines de semana o ahora en este mayo festivo. La negativa se debe a que la plantilla aún no ha recibido la parte correspondiente a este trabajo extra realizado en segundo semestre de 2017, por lo que ahora se encuentra en un proceso de negociación con el Ayuntamiento para mejorar además sus condiciones laborales.

El representante de CSIF en la Policía Local, Enrique Luque, asegura que la situaciones "complicada" porque la falta de personal es "acuciante". La productividad se pensó para momentos puntuales pero la merma en la plantilla ha supuesto que en los últimos años se haya tenido que tirar de este método de manera más o menos habitual. El plante de los agentes se ha producido en pleno mes festivo en el que coinciden un gran número de actos y en el que la presencia policial es vital. Durante el pasado fin de semana -en el que han convivido Patios con un partido de fútbol, la romería de Linares o una carrera- ha habido un tercio menos de agentes en las calles que el año pasado. Al menos una quincena de efectivos que son los que se acogían a la productividad.

Advierten de las consecuencias para controlar el botellón en la Feria

"Se están dando situaciones en las que hay llamadas al 092 pero no hay gentes disponibles para ir a atender las peticiones", asegura Luque. "Habrá que ver los informes que haga el jefe de sala y que se tienen que remitir al Juzgado para explicar por qué no se ha prestado el servicio", agrega. "Esto no es digno", según el representante sindical. Igualmente el pasado fin de semana tampoco se ha cubierto como estaba previsto la seguridad pasiva en los Patios, que se realiza mediante la presencia policial en las zonas de mayor afluencia, de manera que se ejerce de efecto disuasorio para posibles delincuentes o para evitar la concentración de botellones, "porque aunque digan que no hay botellones en los Patios", apunta Luque.

El agente afirma además que pueden venir complicaciones en otras citas como el macrobotellón en la Feria de Córdoba. No se trata sólo de que haya policía, sino de que haya los suficientes ya que dijo, si sólo una o dos patrullas contra miles de personas "no es una situación agradable" para los agentes.

Según CSIF, el problema de la Policía Local "viene de antaño" y se debe a "un pensamiento cortoplacista" de todos los gobiernos que han pasado por Capitulares. Así, lamenta que las condiciones laborales de los agentes ha mermado mucho en los últimos año y, asegura, "la nocturnidad en Sadeco se paga más que en la Policía Local y, sin menospreciar a nadie, creemos que es una cuestión que hay que revisar". "No tenemos peticiones estrambóticas sino cuestiones que son justas", ha apuntado.

Con respecto a la posibilidad de que se obligue a trabajar a los agentes mediante decretos, el representante sindical asegura que la productividad es voluntaria, por lo tanto hay que justificar muy bien los decretos y "si se vulnera los derechos de los trabajadores iremos a los juzgados". Hay que tener en cuenta que la productividad era antes una cuestión extraordinaria pero ahora "hay que tirar de ella tres o cuatro días a la semana por sistema".

El Ayuntamiento destina anualmente en torno a 150.000 euros para hacer frente a estas horas extra, que se pagan a 150 euros al día más una jornada libre. El año pasado se incrementó hasta los 190.000 euros debido a la cantidad de eventos y dispositivos.