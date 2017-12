"Las condiciones serán perfectas para despedir el año al aire libre"

-¿van a poder celebrar los cordobeses la Nochevieja en Las Tendillas ?

-Despediremos el año con el paso de un sistema nuboso. En Córdoba, sólo lo notaremos porque tendremos muchas nubes medias que dejarán el cielo tapado. Sin embargo, aunque nos traiga muchas nubes, en principio no esperamos que nos deje lluvia. Por tanto, será una noche con algo de nubosidad, con algo de frío, pero tampoco demasiado, y sin mojarnos, parece el escenario perfecto para despedir el año al aire libre y empezar con buen pie el 2018.

-¿Hay previsión de lluvia? ¿Qué temperaturas se esperan para esa noche?

-Tendremos bastantes nubes, pero en principio la previsión para esa noche no trae lluvias; la probabilidad de que se den es bastante pequeña. Aunque habrá bastantes nubes, tras el paso del frente, llega una masa de aire más frío que hará que las temperaturas bajen un poco más durante la madrugada de Año Nuevo que durante el resto de la semana. En la capital, los termómetros bajarán hasta los cinco o seis grados centígrados, por lo que no es demasiado frío, pero sí que será necesario salir con un buen abrigo para poder disfrutar de la noche sin traernos un resfriado de vuelta a casa.

-Mucha gente elige casas de Sierra Morena para pasar la noche, ¿se esperan heladas? ¿Habrá que encender la chimenea?

-En Sierra Morena los valores se acercarán rozando los cero grados, pero en general se quedarán algo por encima, por lo que no esperamos heladas y, si las hay, serán muy débiles. Además, venimos de noches en las que las temperaturas se han quedado por encima de lo normal para estas fechas, por lo que no hará demasiado frío acumulado en las casas. De todas formas, una vez comenzado el invierno no queda otra que recomendar una buena manta, y la chimenea siempre se agradece.

-Pasemos al 1 de enero. ¿Qué tiempo nos espera en Córdoba?

-Tras una semana de frentes, empezaremos 2018 con tiempo más tranquilo. Un anticiclón gana presencia sobre España, por lo que el tiempo estable llega para quedarse. Sol, sin rastro de nubes, pero con temperaturas que comienzan a bajar. Ya no serán tan altas como las del fin de semana, sino valores máximos más propios del invierno.

-¿Cuál es la previsión para la primera semana del año?

-El anticiclón se quedará situado sobre nosotros. Por tanto, tiempo estable y sin lluvias, asegurado hasta mediados de la semana. Brillará el sol y será complicado ver alguna nube. Algo de fresco de noche y valores más agradables durante las horas centrales del día. Es decir, tendremos gran amplitud térmica, característica de una situación de altas presiones.

-En cuanto al día de la cabalgata de Reyes, ¿qué nos deparará esa tarde el cielo? ¿Hay previsión de lluvia?

-Es muy pronto aún para realizar un pronóstico para la mágica Noche de Reyes. La tendencia es que, a finales de semana, el anticiclón se retire y podamos tener más movimientos en la atmósfera, por lo que el tiempo no será tan estable como a principios de semana.