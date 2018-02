El concurso de Patios limita a 50 el número de participantes

Un máximo de 50 recintos serán los que puedan participar en el concurso de Patios de este año, que se celebrará entre el 1 y el 13 de mayo. Así se pone de manifiesto en las bases de regulación de la fiesta, que fueron aprobadas ayer por la junta de gobierno local. El año pasado el máximo de participantes fue de 55 aunque finalmente concurrieron al certamen un total de 46 recintos. Más allá de este número, la principal novedad de las bases radica en la posibilidad de que las viviendas de uso turístico puedan formar parte del concurso y optar a los premios.

De esta manera, no podrá participar la vivienda que haya sido cedida en su totalidad en alquiler y sí lo podrá hacer aquella en la que la persona propietaria viva en ella y que no supere las seis plazas -no pueden exceder tampoco de cuatro plazas por habitación-. Tampoco podrán participar en el concurso los apartamentos turísticos.

Desde la Delegación de Promoción de la Ciudad se recuerda además que no podrán participar en el certamen, según las bases del mismo, "aquellos patios solicitados por entidades con ánimo de lucro o que pertenezcan o estén incluidos dentro de hoteles, restaurantes, bares, apartamentos turísticos o cualquier otro establecimiento de hostelería, así como aquellas casas cuyos solicitantes utilicen la marca patio publicitariamente para obtener beneficios mediante alquileres u otro tipo de actividades comerciales durante el periodo de desarrollo del concurso, estén inscritas o no en el Registro de la Junta de Andalucía".

Según las bases del certamen, tampoco podrán hacerlo aquellos patios cuya superficie de planta sea inferior a 19 metros cuadrados y los propietarios de los inmuebles que no habiten en la casa.

El Ayuntamiento mantiene las categorías -arquitectura antigua y moderna- y los premios, que van desde los 3.000 euros del primera hasta los 1.000 del que quede en octava posición. También se mantiene la mención de honor de 4.000 euros y el reconocimiento de hasta cuatro patios singulares.