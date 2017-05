La compraventa de vivienda sube y alcanza su mejor dato desde 2010

El sector inmobilario cordobés, que ha vivido años de parón y profunda reconversión, se despereza y comienza a dar síntomas de clara mejoría. Así lo atestiguan al menos los datos ofrecidos por el INE en su Estadística de Transmisiones de Derechos de Propiedad, que ayer se hicieron públicos y que hacían referencia al mes de marzo. Las cifras apuntan a un aumento del 4,4% de la compraventa respecto al mes anterior, febrero, al pasarse de las 452 viviendas vendidas en esa fecha a las 472 de marzo. Córdoba sigue la tendencia del conjunto del país, aunque lo hace con una velocidad sensiblemente menor a la media, ya que el porcentaje de subida nacional se ha situado por encima del 20%. La evolución cordobesa, eso sí, es mejor que la andaluza, donde la subida de las ventas apenas sobrepasa el 1%. El cómputo permite de todos modos que el sector mantenga su vista puesta en la anhelada recuperación, que a medio plazo resultaría vital para el mercado laboral debido al gran número de trabajadores directos e indirectos que precisa este ámbito productivo.

La recuperación se ha fundamentado además, al menos a nivel porcentual, en la vivienda de nueva construcción, que hasta hace poco padecía una parálisis casi absoluta debido a la escasa liquidez de la población y a la negativa de los bancos y las cajas a concederle crédito a la familias. Así, si en marzo del año pasado tan sólo se vendieron 48 pisos nuevos, en marzo de este año se han llegado a firmar transacciones sobre 69 de ellos. Tales registros apuntan a un aumento del 43,75% interanual, entre marzo y marzo, y del 21% respecto al mes anterior. La vivienda usada, por su parte, sigue acaparando la gran mayoría de las transmisiones que se realizan en la actualidad y también crece, aunque de forma moderada si se compara con los pisos de reciente construcción. El aumento entre febrero y marzo fue en concreto de un 2% al pasar de las 395 viviendas vendidas a las a las 403. Este auge también se aprecia en la vivienda protegida, aunque se mantiene con cifras muy modestas debido a que apenas existe oferta de este tipo de residencia subvencionada por las administraciones públicas. En conjunto, se puede hablar de un mes de marzo excepcional dentro de la serie que maneja el INE, ya que no se producían cifras de venta similares desde el año 2010. A esa buena noticia también se le une el aumento de la compraventa de fincas urbanas, que subió en el periodo estudiado por encima del 14%. Da cuenta esta subida no sólo de que comienza a moverse la venta de pisos sino que también los promotores comienzan a moverse con vistas al futuro por medio de la compra de parcelas.

El presidente de los promotores no cree que los precios se disparen ahora

El peligro que ahora se plantea es que el auge suponga una rápida inflación en el sector, aunque el presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez Pintado, explicó ayer durante las jornadas en Málaga que la subida de precios de la vivienda no va a derivar en una nueva burbuja inmobiliaria y que se estabilizará porque la situación de los compradores no ha cambiado. "No podemos temer esa visión de corto plazo, porque lo que va a suceder es que la demanda, quien tiene que comprar, no ha cambiado su situación lo suficiente como para absorber determinadas subidas de precio. Está subiendo un 4, un 5% porque la demanda tiene esa capacidad, pero no mucho más", explicó.

Los últimos datos, recogidos por la estadística Tinsa IMIE y publicados esta semana, revelaban que en los cuatro primeros meses de este año el precio medio de la vivienda (nueva y usada) acumula un ascenso del 5,4%. Al respecto, Gómez Pintado reconoció que existen puntos -grandes capitales- donde la subida de precio sí se está acelerando, aunque cree que el sector ha aprendido las lecciones de la crisis.