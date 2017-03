La compasión según la medicina

Mucha pasión le puso ayer el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, Serafín Romero, a una exaltación en la que demostró lo que su corazón siente por la Semana Santa y que tituló Com Pasión. Y demostró también que su profesión le ha acercado muchísimo a experimentar la verdadera esencia de la Semana Santa. "Cuánto de tu pasión, muerte y resurrección he aprendido a través de mis pacientes. Cuánto de dolor, de agonía y expiración he visto en mis años de trabajo y cuánto, padre mío, he visto de paz, de esperanza, de caridad, de piedad y de perdón. Cuánto de amor he aprendido de ellos", exclamó. "Y a través de mi trabajo pude descubrirte en Córdoba...", añadió.

Una Córdoba de la que, parafraseando al poeta, destacó que cuando ya huele a Semana Santa es "la Jerusalén del patio y la calleja, y aún más, la Babilonia de jazmines, azahares y lentiscos, deliciosa Roma de altares y balcones, Venecia de canales de albero y empedrado y Constantinopla de poetas y gentilhombres que se prepara para su Semana Mayor".

Esa pasión le llevó a comparar a las hermandades cordobesas y a sus imágenes con sus vivencias como galeno. Comenzó cronológicamente por la estación de penitencia de Nuestro Padre Jesús de los Reyes y Nuestra Señora de la Palma, la de la Borriquita, "la de niños blancos de corazón". "Hay algo también en nuestros estudiantes de medicina de niños nazarenos: la ilusión de ponerse el hábito blanco de médico es comparable al sentimiento de estos niños blancos de corazón. El sentir la pertenencia a esta hermandad de la medicina, el sentirse cofrade de una profesión que aspira a conocer a la persona en lo más profundo de su ser. Ser médico es renovar continuamente nuestro compromiso con el que sufre…", destacó.

Los sentimientos continuaban fluyendo, sentimientos inspirados por la Virgen de la Esperanza del Valle como la fe que los pacientes depositan en los médicos: "Cuánto de esperanza representa el médico para el que sufre, para el que espera una mirada a los ojos que le renueve la fe del que espera seguir viviendo. ¿Cuántas veces hemos visto esa cara en nuestros pacientes? Si tienes a gala mirar, compañero, al hijo de Dios que pasea por Córdoba cada Semana Santa, veras como se parece esa mirada al que tanto espera de nosotros".

Mientras que Jesús de la Sentencia trae a su memoria "la injusticia" sufrida por los médicos que son agredidos por aquellos a los que ellos quieren proteger, "tal y como hicieron con nuestro Señor Jesucristo: Cuánto me recuerda al contemplar estos Cristos al médico que sufre agresión por su trabajo. ¿Puede alguien comprender que existan agresiones sobre quienes nos van a curar, nos van a cuidar o nos van a consolar? No hay nada que justifique una agresión". Y recordó que hace unos meses, el Papa Francisco recibió a una representación de la profesión médica española e iberoamericana "y sus palabras incidían sobre como deberíamos de proceder los médicos cuando nos enfrentamos ante el proceso del final de la vida: "La identidad y el compromiso del médico no sólo se apoya en su ciencia y competencia técnica, sino principalmente en su actitud compasiva y misericordiosa hacia los que sufren en el cuerpo y en el espíritu. La compasión, es de alguna manera el alma misma de la medicina. La compasión no es lástima, es padecer con".