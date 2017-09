El comité de empresa se desliga la comisión de Infraestructuras

El comité de empresa del Ayuntamiento ha anunciado que no participará en la comisión de Infraestructuras creada por el Pleno, porque, según los trabajadores, "sólo pretende que se avale acabar de privatizar todo el área, mediante la creación de una sociedad mercantil, lo que supone un paso atrás tanto para los trabajadores municipales, como para la ciudad". El comité ha informado de que ya planteó en junio la creación de una comisión negociadora en Infraestructuras para "estudiar y acordar un plan integral de empleo en este área, para estudiar cómo recuperar para la gestión directa del Ayuntamiento lo privatizado, no para ver cómo se justifica que se privatice toda el área".

Ante esta situación, la delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi, lamentó que el comité de empresa no participe en la comisión, "máxime cuando, en un principio, la propuesta de la composición de la Comisión de estudio para buscar la fórmula más eficaz y eficiente de la gestión pública de los servicios que presta la Delegación de Infraestructuras fue técnico-política". "Nos podrán decir que vamos tarde y tendrán razón, lo que no entendemos es que no participen en la toma de decisión del posible cambio de gestión en el marco de lo público", lamentó la edil de Infraestructuras.