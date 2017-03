La comisión arranca los trabajos para la seguridad de la carrera oficial

La comisión técnica para abordar los aspectos de seguridad y accesibilidad de la carrera oficial de la Semana Santa se reunió ayer por primera vez con el objetivo de ir avanzando en el plan definitivo que será aprobado en la Junta Local de Seguridad prevista poco antes del Domingo de Ramos, como en otros años. El teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, aseguró que, una vez conocida la distribución de los palcos, "se han estado viendo los puntos en los que será necesaria una mayor vigilancia o en los que se prevé más aglomeración". En estos lugares, como ya apuntó Aumente, habrá agentes que controlarán el paso de las personas y sólo se permitirá el acceso a la carrera oficial a quien tenga un palco o silla. Igualmente se ha establecido unas condiciones mínimas de accesibilidad para garantizar el paso de personas, de manera que sí estará permitido el tránsito, pero no se podrá permanecer parado en estas calles si no se es beneficiario de un asiento. Aumente aseguró que "hay muchos lugares más seguros para poder ver la Semana Santa" y detalló la propia Ribera, la Cruz del Rastro o la Puerta del Puente y aseguró que tanto la Agrupación de Cofradías como el Cabildo han estado de acuerdo con las propuestas.

Por parte de la Subdelegación del Gobierno, los agentes de la Policía Nacional también han realizado sus aportaciones sobre la necesidad de los agentes a lo largo de la carrera oficial y el entorno, así como la necesidad de vallas. Aumente insistió en que "es la primera vez que se celebra la carrera oficial alrededor de la Mezquita-Catedral y no se puede extrapolar el ejemplo de la Magna o el Vía Crucis" porque, detalló, "esto son más días, más horas y a cada persona le gusta ver la Semana Santa en un lugar", por lo que no se puede descuidar la seguridad en otras zonas de la ciudad. El edil insistió en que "habrá un plan definitivo de seguridad y tráfico que se aprobará, como siempre, en la junta local de seguridad que se celebra poco antes del arranque de Semana Santa". No obstante, garantizó que "está hecho todo el planteamiento, tiene las condiciones adecuadas para que se elabore un buen plan de seguridad y todos lo integrantes en la comisión han estado de acuerdo y con una actitud de colaboración".

Es la primera vez que Aumente se refiere a este asunto después de que el primer teniente de alcalde, Pedro García (IU) pusiera en duda la seguridad de la carrera oficial. García dijo que meter "100 palcos" en el Patio de los Naranjos y la zona de fuera "la tienes llena de más palcos con 1,8 metros para poder pasar el flujo de miles de personas" le genera "dudas serias de que eso está dentro de la normalidad de la seguridad".

Todas las dudas que pudieran existir en cuanto al desarrollo de la Semana Santa de este año vienen propiciadas, básicamente, por el cambio de la carrera oficial, que finalmente se traslada al entorno de la Mezquita-Catedral. El Ayuntamiento ha tenido que esperar a que la Agrupación definiera los recorridos de cada una de sus hermandades para poder trabajar en un dispositivo que parte desde cero, ya que estos años atrás el epicentro de esa carrera oficial era la plaza de Las Tendillas. La última en definir su itinerario ha sido la Hermandad de Los Dolores, que ayer confirmó que entrará a carrera oficial por la calle San Fernando y volverá a su templo por el mismo recorrido.